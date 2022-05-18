S5166/03
간편한 면도, 깔끔하고 편안하게
필립스 면도기 시리즈 5000으로 매일 쉽고 편안하게 면도할 수 있습니다. 컴포트 면도날과 360° 플렉스 헤드가 깔끔한 면도를 제공하며 인체공학적 손잡이로 손쉽게 제어할 수 있습니다. 원터치 개방으로 빠르고 간편하게 세척할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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자가 연마 방식의 컴포트 면도날은 피부의 편안함을 유지하면서 효과적이고 깔끔한 면도를 제공합니다. 곡선형 면도날 캡은 면도날이 피부층 바로 위의 수염을 절삭할 때 피부를 보호하여 매끄럽고 편안한 상태를 연출할 수 있도록 설계되었습니다.
유연성이 뛰어난 헤드가 안면 윤곽을 따라 360° 회전합니다. 이를 통해 닿기 힘든 부위에도 피부 밀착이 유지되어 완벽하고 편안한 면도가 가능합니다.
자신 일상에 맞게 면도하십시오. 샤워 중에도 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 경험해 보십시오.
LED 디스플레이는 주요 정보를 한 눈에 보여주므로 매일 면도기를 쉽게 사용할 수 있습니다. 아이콘은 배터리 상태, 세척 알림, 배터리 부족, 헤드 교체 알림 및 여행용 잠금 기능을 나타냅니다.
피부에 친화적인 프리시젼 트리머를 부착하면 생김새에 섬세한 마무리를 더해 줍니다. 프리시젼 트리머는 수염과 구레나룻 손질을 제어와 정밀성으로 유지하는 데 이상적입니다.
편하게 사용할 수 있도록 설계된 인체공학적 핸들로 더욱 안정적이고 자신감 있는 면도를 경험해 보세요. 둥글고 미끄럼 방지 처리된 그립이 적용되어 샤워 중에도 면도기를 안정적으로 잡을 수 있습니다.
몇 초 만에 면도기를 세척할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 면도기 헤드가 열리므로 물에 쉽게 헹굴 수 있습니다.
완전한 충전으로 최대 50분간 무선 면도를 할 수 있습니다. 따라서 집에서나 여행 중에 믿을 만한 작동 시간으로 일상 생활이 보장됩니다.
리튬 이온 배터리로 단 1시간이면 완전히 충전됩니다. 바쁠 때는 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원이 공급됩니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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