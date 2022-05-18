피부의 편안함을 염두에 둔 효과적인 면도

자가 연마 방식의 컴포트 면도날은 피부의 편안함을 유지하면서 효과적이고 깔끔한 면도를 제공합니다. 곡선형 면도날 캡은 면도날이 피부층 바로 위의 수염을 절삭할 때 피부를 보호하여 매끄럽고 편안한 상태를 연출할 수 있도록 설계되었습니다.