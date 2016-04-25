기타 구성품
- 스마트클릭 프리시젼 트리머
- 스마트클릭 코털 트리머
S5310/60
빠른 밀착 면도
Shaver Series 5000은 빠른 MultiPrecision 면도날 시스템과 세척 가능한 헤드가 적용되어 아침의 준비 시간을 빠르게 마칠 수 있도록 도와줍니다.모든 혜택 보기
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터보 모드를 활성화하면 10% 더 빠른 파워 부스트로 두꺼운 수염도 훨씬 빠르게 면도할 수 있습니다.
빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.
독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.
이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.
피부에 자극이 적은 프리시젼 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.
원치 않는 코털과 귀털을 부드럽게 제거해줍니다. ProtecTrim 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 당기는 느낌 없이 쉽고 강력하고 편안하게 트리밍할 수 있습니다.
화면에 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
1시간 충전으로 45분 이상 작동하므로 약 15회 정도 면도를 할 수 있습니다. 면도기를 플러그에 꽂은 상태로도 면도가 가능합니다.
강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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