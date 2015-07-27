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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S5370/06

    안전한 습식 또는 건식 면도

    Shaver Series 5000이 상쾌한 면도 중에도 여러분의 피부를 보호해 줍니다. 멀티 프리시젼 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호하도록 설계되었습니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    안전한 습식 또는 건식 면도

    일반 면도날보다 10배 더 안전하게 보호

    • MultiPrecision 면도날 시스템
    • 5방향 플렉스 헤드
    • SmartClick 프리시젼 트리머
    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.

    부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드

    부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드

    베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호합니다.

    10% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

    10% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

    터보 모드를 활성화하면 10% 더 빠른 파워 부스트로 두꺼운 수염도 훨씬 빠르게 면도할 수 있습니다.

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    45분 무선 면도

    45분 무선 면도

    1시간 충전으로 45분 이상 작동하므로 약 15회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    1시간 충전

    1시간 충전

    강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    피부에 자극이 적은 프리시젼 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

    3단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    직관적인 디스플레이에 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      스마트클릭
      프리시젼 트리머
      유지관리
      보호캡
      별도의 쉐이빙 헤드 포함
      SH50

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      45분/15회 면도
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      수퍼노바 실버 - 수퍼노바 실버
      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH50으로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      피부 보호
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      • 피부 보호 시스템
      면도 시스템
      • MultiPrecision 면도날 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 액션
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5방향 플렉스 헤드
      터보 모드
      10% 더 강력한 파워로 면도

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 3단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      작동
      사용 전 전원 코드 뽑기

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • 스마트클릭 프리시젼 트리머

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    수상 내용

    • 일반 면도날보다 10배 더 안전하게 보호 - 21일의 적응 기간 후 2015년 독일에서 테스트를 마침

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