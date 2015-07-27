안전한 습식 또는 건식 면도

Aquatouch 면도기가 상쾌한 면도 중에도 여러분의 피부를 보호해 줍니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호하도록 설계되었습니다.