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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S5420/06

    안전한 습식 또는 건식 면도

    Aquatouch 면도기가 상쾌한 면도 중에도 여러분의 피부를 보호해 줍니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호하도록 설계되었습니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    안전한 습식 또는 건식 면도

    일반 면도날보다 10배 더 안전하게 보호

    • MultiPrecision 면도날 시스템
    • 1시간 충전으로 45분간 사용 가능
    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드

    부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드

    베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호합니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.

    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    5방향 플렉스 헤드로 빠른 밀착 면도

    독립적으로 움직이는 5개의 5방향 플렉스 헤드가 피부에 밀착되므로 목선이나 턱선에서도 빠르게 밀착 면도할 수 있습니다.

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    완벽한 수염 및 구레나룻 손질을 위한 스마트 클릭 프리시젼 트리머

    피부에 자극이 적은 프리시젼 트리머로 수염을 손질할 수 있습니다. 구레나룻 및 콧수염 손질에 적합합니다.

    45분 무선 면도

    45분 무선 면도

    1시간 충전으로 45분 이상 작동하므로 약 15회 정도 면도를 하실 수 있습니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    1시간 충전

    1시간 충전

    강력하고 오래 지속되는 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 충전할 때마다 오래 면도할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.

    1단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    1단계 배터리 및 여행용 잠금 기능 표시등

    직관적인 디스플레이에 1단계 배터리 표시등, 세척 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등과 같은 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    2년 무상 A/S, 세계 범용 전압, 면도날 교체 가능

    모든 필립스 면도기는 2년 무상 A/S를 제공하며 모든 전압에서 사용 가능합니다. 튼튼하고 오래 가는 칼날은 2년 후에 교체하시면 됩니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      스마트클릭
      프리시젼 트리머
      유지관리
      보호캡
      보호캡
      코털 트리머 포함

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      배터리 유형
      리튬 이온
      작동 시간
      45분/15회 면도
      자동 전압
      100-240V
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      넵튠 블루 - 차콜 그레이
      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH50으로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      피부 보호
      • 피부 보호 시스템
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      5방향 플렉스 헤드
      면도 시스템
      • MultiPrecision 면도날 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 액션

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 1단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 충전 표시등
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      작동
      사용 전 전원 코드 뽑기

    구성품

    포장 사진

    기타 구성품

    • 스마트클릭 프리시젼 트리머

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    • 일반 면도날보다 10배 더 안전하게 보호 - 21일의 적응 기간 후 2015년 독일에서 테스트를 마침

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