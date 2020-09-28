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    Shaver series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

    S5584/62

    SkinIQ 기술로

    필립스 시리즈 5000은 한 번의 움직임*에 더 많은 수염을 제거하는 강력한 면도 기능을 선사합니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 수염의 밀도를 감지하고 적응하여 피부의 편안함을 개선시킵니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

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    SkinIQ 기술로

    놀라울 정도로 부드러운 밀착 면도*

    • 스틸 정밀 블레이드
    • 파워 컨트롤 센서
    • 360-D 플렉스 헤드
    • 내장형 팝업 트리머
    움직일 때마다 향상되는 커팅 성능

    움직일 때마다 향상되는 커팅 성능

    강력하면서도 부드러운 필립스 면도기의 45개 자가 연마 SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000번의 커팅을 수행하여 한 번 움직일 때 더 많은 모발을 자를 수 있습니다**.

    수염을 길들일 수 있는 강력한 면도기

    수염을 길들일 수 있는 강력한 면도기

    전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 센서가 초당 125회 체모 밀도를 판독합니다. 이 기술이 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 이동

    얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 이동

    얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이도록 설계된 필립스 전기 면도기는 완벽하고 편안한 면도를 위해 360° 회전하는 유연한 헤드를 가지고 있습니다.

    수염을 면도하기에 가장 좋은 방향으로 유도

    수염을 면도하기에 가장 좋은 방향으로 유도

    새로운 형태의 정밀 면도기에 최적의 면도 및 편안한 피부를 위한 헤어 가이드 채널이 적용되었습니다.

    관리 및 위생을 위한 강력한 세척 팟

    관리 및 위생을 위한 강력한 세척 팟

    물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적인** 강력한 세척 팟이 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활합니다. 세척 팟을 사용하면 면도기의 성능을 유지하고 위생을 개선할 수 있습니다.

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    1시간 충전 후 60분 면도 가능

    1시간 충전 후 60분 면도 가능

    집에서나 이동 중에 사용할 수 있는 면도기입니다. 1시간 충전으로 60분간 면도하거나 전원에 연결하여 즉시 연속 사용할 수 있습니다. 

    한 시간 이내로 완충

    한 시간 이내로 완충

    강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 급한 경우에는 5분 충전으로 1회 면도가 가능합니다.

    Eco passport 보유 전기 면도기

    Eco passport 보유 전기 면도기

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 면도날은 100% 재생 전력을 사용하여 생산되며 포장재는 재활용 가능한 소재로 제작되었습니다, 모든 면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.

    보다 직관적인 면도 경험

    보다 직관적인 면도 경험

    3단계 LED 디스플레이로 전력이 얼마나 남았는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 필립스 면도기에는 충전 표시기뿐만 아니라 헤드 잠금, 청소 및 교체 표시기도 탑재되어 있습니다.

    콧수염과 구레나룻까지 다듬기

    팝업 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      청소용 브러시
      무선 클렌징 팟
      • 카트리지 7개 포함
      내장형 팝업 트리머
      휴대 및 보관
      • 보호캡
      • 소프트 파우치

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      작동 시간
      60분
      자동 전압
      100-240V
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      대기 전력
      0.04  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      핸들
      고무 손잡이
      색상
      다크 그린
      쉐이빙 헤드
      각진

    • 서비스

      2년 품질 보증서
      교체용 헤드 SH71
      SH71로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360-D 플렉스 헤드
      면도 시스템
      SteelPrecision 면도날
      SkinIQ 기술
      Power Adapt 센서

    • 편리한 사용

      디스플레이
      • LED 디스플레이
      • 배터리 전력 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용

    • 스마트클릭 액세서리

      사용 가능한 제품 유형
      RQ585/51은 앵글 헤드 유형에 맞지 않음

    Badge-D2C

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    • 필립스 시리즈 3000과 비교 테스트 완료.
    • * 카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교

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