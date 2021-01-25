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SkinIQ 기술로
필립스 시리즈 5000은 한 번의 움직임*에 더 많은 수염을 제거하는 강력한 면도 기능을 선사합니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 수염의 밀도를 감지하고 적응하여 피부의 편안함을 개선시킵니다.모든 혜택 보기
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강력하면서도 부드러운 필립스 면도기의 45개 자가 연마 SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000번의 커팅을 수행하여 한 번 움직일 때 더 많은 모발을 자를 수 있습니다**.
전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 센서가 초당 125회 체모 밀도를 판독합니다. 이 기술이 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직이도록 설계된 필립스 전기 면도기는 완벽하고 편안한 면도를 위해 360° 회전하는 유연한 헤드를 가지고 있습니다.
새로운 형태의 정밀 면도기에 최적의 면도 및 편안한 피부를 위한 헤어 가이드 채널이 적용되었습니다.
전기 면도기를 버튼 터치 한 번으로 쉽게 청소하세요. 면도기 헤드를 젖혀서 연 다음 물로 세척할 수 있습니다.
습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.
팝업 트리머로 콧수염과 구레나룻도 다듬어 간편하게 완벽한 모습을 갖춰보세요.
집에서나 이동 중에 사용할 수 있는 면도기입니다. 1시간 충전으로 60분간 면도하거나 전원에 연결하여 즉시 연속 사용할 수 있습니다.
강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 급한 경우에는 5분 충전으로 1회 면도가 가능합니다.
필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 면도날은 100% 재생 전력을 사용하여 생산되며 포장재는 재활용 가능한 소재로 제작되었습니다, 모든 면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.
3단계 LED 디스플레이로 전력이 얼마나 남았는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 필립스 면도기에는 충전 표시기뿐만 아니라 헤드 잠금, 청소 및 교체 표시기도 탑재되어 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
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