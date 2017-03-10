간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 습식 및 건식 아쿠아텍 씰을 사용해 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.