강력하지만 피부에는 부드러운 면도

필립스 시리즈 5000은 3일 기른 수염에도 한 번의 움직임*에 더 많은 체모를 제거하는 강력한 면도 기능을 선사합니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 체모의 밀도를 감지하고 적응하여 피부의 편안함을 개선시킵니다.