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    Shaver Series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

    S5889/93

    강력하지만 피부에는 부드러운 면도

    필립스 시리즈 5000은 3일 기른 수염에도 한 번의 움직임*에 더 많은 체모를 제거하는 강력한 면도 기능을 선사합니다. 고급 SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 체모의 밀도를 감지하고 적응하여 피부의 편안함을 개선시킵니다.

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    Shaver Series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

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    강력하지만 피부에는 부드러운 면도

    SkinIQ 기술 탑재

    • SteelPrecision 면도날
    • Power Adapt 센서
    • 360-D 플렉스 헤드
    • 내장형 팝업 트리머
    • 최대 5년 연장 보증***
    매번 변함없이 강력한 성능

    매번 변함없이 강력한 성능

    분당 최대 90,000회 커팅 동작 기능을 갖춘 SteelPrecision 면도날은 17% 더 밀착된* 면도가 가능하며 한 번에 더 많은 체모를 자를 수 있습니다. 45개의 고성능 면도날은 자가 연마 방식으로 유럽에서 제작되었습니다.

    수염 감지를 통해 손쉬운 면도 가능

    수염 감지를 통해 손쉬운 면도 가능

    면도기가 얼굴이나 머리에 닿는 순간부터 면도력을 동적으로 조정합니다. 초당 250배의 모발 밀도를 읽습니다. 수염에 맞춰 면도력을 조절하여 손쉽게 면도할 수 있습니다.

    얼굴 윤곽을 따라 움직이는 플렉스 헤드

    얼굴 윤곽을 따라 움직이는 플렉스 헤드

    플렉스 헤드는 어떤 방향으로나 360°로 회전해 얼굴 윤곽과 머리를 따라 움직입니다. 완벽하고 편안한 면도를 위한 최적의 피부 접촉을 경험하세요.

    정밀함과 효율적인 커팅을 위한 설계

    정밀함과 효율적인 커팅을 위한 설계

    새로운 형태의 쉐이빙 헤드는 정밀함을 위해 설계되었습니다. 표면은 체모를 효과적인 커팅 위치로 옮길 수 있도록 설계된 헤어 가이드 채널로 향상되었습니다.

    위생적인 면도를 위해 1분 만에 말끔하게 면도할 수 있습니다.

    위생적인 면도를 위해 1분 만에 말끔하게 면도할 수 있습니다.

    강력한 세척 포드로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 포드로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다.** 세계에서 가장 작은 클리닝 포드로 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.

    습식 면도와 건식 면도 모두 가능하며, 심지어 샤워 중에도 면도할 수 있습니다

    습식 면도와 건식 면도 모두 가능하며, 심지어 샤워 중에도 면도할 수 있습니다

    필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    손잡이에 프리시젼 트리머가 내장되어 있습니다.

    손잡이에 프리시젼 트리머가 내장되어 있습니다.

    면도기의 팝업 프리시젼 트리머를 사용하여 스타일을 완성하십시오. 면도기 본체에 내장되어 있어 콧수염을 관리하고 구레나룻을 트리밍하기에 완벽합니다.

    완전 충전 시 최대 약 60분간 무선 사용

    완전 충전 시 최대 약 60분간 무선 사용

    1회 완전 충전 시 무선으로 최대 60분간 면도할 수 있습니다.

    1시간 충전 및 5분 고속 충전

    1시간 충전 및 5분 고속 충전

    강력하고 효율적인 리튬 이온 배터리로 1시간 내에 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 급한 경우에는 5분 충전으로 1회 면도가 가능합니다.

    면도기를 직관적으로 사용할 수 있도록 아이콘을 지원하는 LED 디스플레이

    면도기를 직관적으로 사용할 수 있도록 아이콘을 지원하는 LED 디스플레이

    직관적인 디스플레이로 관련 정보를 볼 수 있어 면도기로 누릴 수 있는 최고의 만족감을 경험할 수 있습니다. 인터페이스에는 3단계 배터리 상태, 세척 안내 및 여행용 잠금 기능 표시등이 있습니다.

    면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.

    면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.

    당사의 면도날 생산 시설은 100% 재생 가능 에너지 기반 전기를 사용하며, 당사의 포장재는 재활용 가능한 재료로 제작됩니다. 모든 면도기는 Eco passport와 함께 제공됩니다.

    내구성 높은 설계: 최대 5년 품질 보증***

    내구성 높은 설계: 최대 5년 품질 보증***

    필립스 면도기는 탁월한 성능을 발휘하도록 제작되었으며 제품 등록 시 최대 5년의 품질 보증이 제공되므로 면도할 때마다 최고의 신뢰성과 성능을 즐길 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      유지관리
      청소용 브러시
      충전대
      무선 클렌징 팟
      • 카트리지 1개 포함
      내장형 팝업 트리머
      휴대 및 보관
      여행용 케이스

    • 소비전력

      작동 시간
      60분
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      자동 전압
      5V
      배터리 유형
      리튬 이온
      대기 전력
      0.04  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      색상
      일렉트릭 블루
      핸들
      고무 손잡이
      쉐이빙 헤드
      각진

    • 서비스

      교체용 헤드 SH71
      SH71로 2년마다 교체
      2+3년 품질 보증***

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360-D 플렉스 헤드
      면도 시스템
      SteelPrecision 면도날
      SkinIQ 기술
      Power Adapt 센서

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      • LED 디스플레이
      • 배터리 전력 표시등
      • 여행용 잠금 기능
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      충전
      USB-A(어댑터 미포함)

    구성품

    기타 구성품

    • 스마트클릭 프리시젼 트리머

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    • 필립스 시리즈 3000과 비교 테스트 완료.
    • *카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교
    • **2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 3년 연장.

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