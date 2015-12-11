강력하지만 피부에는 부드러운 면도

필립스 시리즈 5000은 매일 강력하고 편안한 면도를 원하는 남성을 위해 제작되었습니다. 3일 기른 수염에도 효과적으로 면도할 수 있으며 SkinIQ 기술이 체모 밀도에 맞추어 강력하고 편안하며 일관된 면도를 제공합니다.