    Philips Shaver 500 Series 습식 및 건식 전기 컴팩트 면도기

    S591/05

    2 수상 내용

    밀착 면도

    컴팩트한 디자인의 필립스 500 시리즈는 이동 중에도 밀착 면도가 가능합니다. 휴대용 면도기를 사용하면 언제 어디서나 완벽한 모습을 유지할 수 있습니다.

    Philips Shaver 500 Series 습식 및 건식 전기 컴팩트 면도기

    밀착 면도

    • SteelPrecision 면도날
    • 리프트 앤 컷 기술
    • 3D 플로팅 헤드
    • 컴팩트한 디자인
    이동 중에도 가능한 밀착 면도

    이동 중에도 가능한 밀착 면도

    필립스만의 독특한 리프트 앤 컷 회전식 면도 시스템으로 모근에서 수염을 부드럽게 들어 올려 피부에 상처 내지 않고 밀착 면도가 가능합니다.

    모든 방향에서 뛰어난 효율성

    모든 방향에서 뛰어난 효율성

    360° 회전하는 SteelPrecision 면도날은 다양한 방향으로 자라는 수염을 효과적으로 제거합니다. 분당 3백만 번의 커팅 동작으로 언제 어디서든 빠른 면도가 가능합니다.

    얼굴 굴곡에 맞춰 움직이는 편안한 면도

    얼굴 굴곡에 맞춰 움직이는 편안한 면도

    피부 자극을 최소화하도록 설계된 3D 플로팅 헤드는 세 가지 방향으로 자유롭게 움직여 피부에 부드럽게 접촉하며 편안한 면도가 가능합니다.

    컴팩트한 디자인

    컴팩트한 디자인

    컴팩트한 크기와 세련되고 트렌디한 디자인이 어우러져 어디에서나 돋보이는 스타일을 연출할 수 있습니다.

    강력하면서도 조용한 작동

    강력하면서도 조용한 작동

    강력하고 효과적인 마그네틱 모터로 두꺼운 수염도 부드럽고 깨끗하게 면도할 수 있으며, 이동 중에도 매끄러운 면도를 즐길 수 있습니다.

    피부를 생각한 내식성 스틸

    피부를 생각한 내식성 스틸

    필립스 면도기의 면도날은 부식에 강하고 피부에 자극을 주지 않는 유럽산 저자극 스틸로 제작되어 피부에 안전하며 면도날 오염을 방지합니다.

    간편한 건식 면도부터 상쾌한 습식 면도까지

    간편한 건식 면도부터 상쾌한 습식 면도까지

    취향에 따라 부드러운 건식 면도는 물론, 젤이나 폼을 이용한 상쾌한 습식 면도도 가능합니다. IPX7 등급의 방수 설계로 흐르는 물에 쉽게 세척할 수 있어 위생적인 관리가 가능합니다.

    강력한 리튬 이온 배터리

    강력한 리튬 이온 배터리

    단 1시간 충전으로 최대 40분까지 사용할 수 있는 강력한 리튬 이온 배터리로 편리한 면도를 경험해 보세요. 급하게 면도가 필요할 땐 5분만 충전해도 1회 면도가 가능합니다.

    면도기 보관 및 보호를 위한 여행용 케이스

    면도기 보관 및 보호를 위한 여행용 케이스

    어디를 가든 면도기를 안전하게 보관하세요. 가장자리가 세련되게 디자인된 이 여행용 케이스는 보호용 아이템 그 이상입니다.

    안심하고 여행하세요.

    안심하고 여행하세요.

    마그네틱 캡이 쉐이빙헤드를 청결하게 유지해 주며, 여행용 잠금 기능은 면도기가 우발적으로 켜지는 것을 방지하여 걱정 없이 여행을 즐길 수 있습니다.

    견고하게 설계됨

    견고하게 설계됨

    정밀함과 내구성을 생각한 필립스 면도기는 오랜 시간 안정적인 성능을 제공합니다. 필립스 면도기는 엄격한 테스트를 거쳐 일관되고 튼튼한 성능을 검증 받았습니다. 시간이 지나도 변하지 않는 면도기의 품질을 경험해 보세요.

    편리한 충전

    편리한 충전

    필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 우리의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대 및 보관
      여행용 파우치

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      5V
      작동 시간
      40분
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전

    • 디자인

      색상
      메탈릭 블랙
      핸들
      인체공학적 손잡이와 그립감

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH71로 2년마다 교체
      보증
      2년

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      3D 플로팅 헤드
      면도 시스템
      • SteelPrecision 면도날
      • 리프트 앤 컷 기술

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      배터리 전력 표시등
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용

    수상 내용

