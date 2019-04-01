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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S5940/11

    편안한 면도

    필립스 Shaver Series 5000로 아침 일상에 편안함이 더해집니다. 5가지 방향으로 움직이는 멀티 플렉스 헤드가 얼굴의 곡선을 따라가며 더욱 편안한 면도 결과를 선사합니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

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    편안한 면도

    개선된 입체 면도로 더욱 편안하게*

    • MultiPrecision 면도날 시스템
    • 멀티 플렉스 헤드
    • 습식 및 건식 면도
    • 스마트클릭 프리시젼 트리머
    5방향으로 움직이는 헤드로 편안해지는 면도

    5방향으로 움직이는 헤드로 편안해지는 면도

    얼굴의 윤곽을 따라 다섯 방향으로 움직이는 5방향 플렉스 헤드 덕분에 면도기가 최소한의 저항으로 피부 위에서 편안하게 미끄러집니다.

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    면도날이 수염을 들어 올려 긴 수염과 짧은 수염 모두 완벽하게 제거

    빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    간편한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 모두 가능한 아쿠아텍

    선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드

    부드럽게 미끄러져 피부에도 안전한 원형 헤드

    베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호합니다.

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

    20% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

    20% 더 강력해진 파워로 두꺼운 수염도 손쉽게 면도

    터보+ 모드를 활성화하면 20% 더 빠른 스피드 부스트로 두꺼운 수염도 훨씬 빠르게 면도할 수 있습니다.

    한 번 충전으로 60분 간 가능한 무선 면도

    한 번 충전으로 60분 간 가능한 무선 면도

    1시간 충전으로 60분 간 면도기를 작동할 수 있으며, 약 20회의 면도가 가능합니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.

    무선 충전으로 더욱 편리해진 사용

    무선 충전으로 더욱 편리해진 사용

    강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 1시간 내에 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.

    면도기를 직관적으로 사용할 수 있는 아이콘 지원 LED 디스플레이

    면도기를 직관적으로 사용할 수 있는 아이콘 지원 LED 디스플레이

    화면에 1단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    수염과 구레나룻을 위한 스마트클릭 프리시젼 트리머

    수염과 구레나룻을 위한 스마트클릭 프리시젼 트리머

    클릭온 프리시젼 트리머로 수염 손질을 마무리해 보세요. 수염을 관리하거나 구레나룻을 트리밍하는 데 적합합니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      휴대용 파우치
      여행용 파우치
      스마트클릭
      • 프리시젼 트리머
      • 코털 트리머
      SmartClean
      • 세척
      • 충전

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      자동 전압
      100-240V
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      작동 시간
      60분/20회 면도
      대기 전력
      0.1  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감
      색상
      수퍼노바 실버 - 블랙 메탈릭 크롬

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드
      SH50으로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      피부 보호
      • 피부 보호 시스템
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      면도 시스템
      • MultiPrecision 면도날 시스템
      • 수퍼 리프트 앤 컷 액션
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      다방향 플렉스 헤드
      터보+ 모드
      20% 더 강력한 파워로 면도

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      3단계 배터리 표시등
      작동
      사용 전 전원 코드 뽑기

    Badge-D2C

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