S5940/11
편안한 면도
필립스 Shaver Series 5000로 아침 일상에 편안함이 더해집니다. 5가지 방향으로 움직이는 멀티 플렉스 헤드가 얼굴의 곡선을 따라가며 더욱 편안한 면도 결과를 선사합니다.모든 혜택 보기
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얼굴의 윤곽을 따라 다섯 방향으로 움직이는 5방향 플렉스 헤드 덕분에 면도기가 최소한의 저항으로 피부 위에서 편안하게 미끄러집니다.
빠른 밀착 면도를 경험해 보세요. 몇 번의 손놀림만으로 MultiPrecision 면도날 시스템이 모든 체모와 남아 있는 수염 그루터기까지 밀착 면도해줍니다.
선호하는 면도 방식을 선택할 수 있습니다. 빠르고 편안하게 건식 면도를 하거나, 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. MultiPrecision 면도날 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 여러분의 피부를 보호합니다.
이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.
터보+ 모드를 활성화하면 20% 더 빠른 스피드 부스트로 두꺼운 수염도 훨씬 빠르게 면도할 수 있습니다.
1시간 충전으로 60분 간 면도기를 작동할 수 있으며, 약 20회의 면도가 가능합니다. 이 면도기는 무선 모드에서만 작동합니다.
강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리 덕분에 1시간 내에 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다. 5분 고속 충전 시 1회 사용에 충분합니다.
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
화면에 1단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
클릭온 프리시젼 트리머로 수염 손질을 마무리해 보세요. 수염을 관리하거나 구레나룻을 트리밍하는 데 적합합니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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