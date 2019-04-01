편안한 면도

필립스 Shaver Series 5000로 아침 일상에 편안함이 더해집니다. 5가지 방향으로 움직이는 멀티 플렉스 헤드가 얼굴의 곡선을 따라가며 더욱 편안한 면도 결과를 선사합니다.