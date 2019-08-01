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피부 자극 감소
필립스 Series 6000은 피부 자극을 줄이는 동시에 완벽하고 깔끔한 면도를 완성해 줍니다. 피부 위를 더욱 손쉽게 미끄러지는 마찰 방지 코팅 덕분에 얼굴은 매끈해지고 자극은 적어집니다.모든 혜택 보기
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빠르고 밀착된 면도를 즐겨 보세요. 멀티프리시젼 면도날은 몇 번의 움직임만으로도 긴 수염과 짧은 수염은 물론 까칠하게 자란 수염까지 면도해줍니다.
특수 코팅 처리된 면도 링이 피부 마찰을 줄여주기 때문에 피부 자극은 최소화하면서 부드럽고 매끄러운 면도가 가능합니다.
얼굴의 윤곽을 따라 다섯 방향으로 움직이는 5방향 플렉스 헤드 덕분에 면도기가 최소한의 저항으로 피부 위에서 편안하게 미끄러집니다.
더욱 부드러워진 회전 속도로 피부에 편안함을 제공하도록 설계된 추가 보호 설정을 선택해 보세요.
베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. 피부 보호 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 피부를 보호해 줍니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리로 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다.
1회 완전 충전 시 무선으로 60분 간 면도할 수 있습니다.
간편하게 헤드를 열어 흐르는 물에 깨끗이 세척할 수 있습니다.
화면에 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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