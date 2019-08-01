피부 자극 감소

필립스 Series 6000은 피부 자극을 줄이는 동시에 완벽하고 깔끔한 면도를 완성해 줍니다. 피부 위를 더욱 손쉽게 미끄러지는 마찰 방지 코팅 덕분에 얼굴은 매끈해지고 자극은 적어집니다.