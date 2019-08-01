검색어

  • 피부 자극 감소 피부 자극 감소 피부 자극 감소

    Shaver series 6000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    S6630/11

    피부 자극 감소

    필립스 Series 6000은 피부 자극을 줄이는 동시에 완벽하고 깔끔한 면도를 완성해 줍니다. 피부 위를 더욱 손쉽게 미끄러지는 마찰 방지 코팅 덕분에 얼굴은 매끈해지고 자극은 적어집니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Shaver series 6000 습식 및 건식 면도가 가능한 전기면도기

    유사 제품

    모두 보기 시리즈 면도기

    피부 자극 감소

    마찰 방지 특수 코팅

    • 멀티프리시젼 면도날
    • 마찰 방지 특수 코팅
    • 멀티 플렉스 헤드
    • 스킨 가드 모드
    짧은 수염도 효과적으로 면도할 수 있는 멀티프리시젼 면도날

    짧은 수염도 효과적으로 면도할 수 있는 멀티프리시젼 면도날

    빠르고 밀착된 면도를 즐겨 보세요. 멀티프리시젼 면도날은 몇 번의 움직임만으로도 긴 수염과 짧은 수염은 물론 까칠하게 자란 수염까지 면도해줍니다.

    매끄러운 면도를 위한 마찰 방지 코팅

    매끄러운 면도를 위한 마찰 방지 코팅

    특수 코팅 처리된 면도 링이 피부 마찰을 줄여주기 때문에 피부 자극은 최소화하면서 부드럽고 매끄러운 면도가 가능합니다.

    편안한 면도를 위한 5방향 입체 면도

    편안한 면도를 위한 5방향 입체 면도

    얼굴의 윤곽을 따라 다섯 방향으로 움직이는 5방향 플렉스 헤드 덕분에 면도기가 최소한의 저항으로 피부 위에서 편안하게 미끄러집니다.

    더욱 부드러워진 회전 속도 설정으로 완화되는 피부 자극

    더욱 부드러워진 회전 속도 설정으로 완화되는 피부 자극

    더욱 부드러워진 회전 속도로 피부에 편안함을 제공하도록 설계된 추가 보호 설정을 선택해 보세요.

    피부를 보호하기 위해 부드럽게 움직이는 피부 보호 시스템

    피부를 보호하기 위해 부드럽게 움직이는 피부 보호 시스템

    베임이나 상처 없는 밀착 면도가 가능합니다. 피부 보호 시스템의 원형 헤드가 부드럽게 움직이며 피부를 보호해 줍니다.

    편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 가능한 아쿠아텍

    편안한 건식 면도 및 상쾌한 습식 면도가 가능한 아쿠아텍

    필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    한 시간 이내로 완충

    한 시간 이내로 완충

    강력하고 에너지 효율적인 리튬 이온 배터리로 1시간 내에 필립스 면도기를 완전히 충전할 수 있습니다.

    완전 충전 시 약 60분 간 무선 사용

    완전 충전 시 약 60분 간 무선 사용

    1회 완전 충전 시 무선으로 60분 간 면도할 수 있습니다.

    세면대에서 헹굴 수 있는 면도기

    세면대에서 헹굴 수 있는 면도기

    간편하게 헤드를 열어 흐르는 물에 깨끗이 세척할 수 있습니다.

    면도기를 직관적으로 사용할 수 있도록 아이콘을 지원하는 LED 디스플레이

    면도기를 직관적으로 사용할 수 있도록 아이콘을 지원하는 LED 디스플레이

    화면에 3단계 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.

    세척이 간편한 원터치 오픈

    세척이 간편한 원터치 오픈

    간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.

    기술 사양

    • 액세서리

      스마트클릭
      프리시젼 트리머
      휴대용 파우치
      여행용 파우치

    • 소비전력

      작동 시간
      60분/21회 면도
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      배터리 유형
      리튬 이온

    • 디자인

      핸들
      인체공학적인 손잡이와 그립감

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH50으로 2년마다 교체
      2년 무상 보증

    • 면도 성능

      피부 보호
      • 피부 보호 시스템
      • 마찰 방지 코팅
      • 습식 및 건식 면도가 가능한 아쿠아텍 기능
      • 가드 모드
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      멀티 플렉스 헤드
      면도 시스템
      MultiPrecision 면도날 시스템

    • 편리한 사용

      세척
      세척 가능
      디스플레이
      • 3단계 배터리 표시등
      • 배터리 부족 표시등
      • 청소 표시등
      • 면도헤드 교환 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용
      작동
      무선 전용

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.
    Clippin

    예비 부품 또는 액세서리 찾기

    부품 및 액세서리 관련 페이지로 이동

    액세서리

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.