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밀착* 면도, 피부 보호 강화
필립스 시리즈 7000은 강화된 피부 보호 기능과 함께 밀착되고 편안한 면도를 원하는 매일 면도하는 사람을 위해 설계되었습니다. 고급 SkinIQ 기술 적용으로 3일 기른 수염에서도 더욱 효과적이고 더 적은 움직임을 유도합니다.모든 혜택 보기
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면도기 헤드와 피부 사이에 보호 코팅이 있어 면도기가 보다 부드럽게 움직일 수 있습니다. 평방 센티미터당 최대 250,000개의 마이크로 비드가 장착되어 있어 피부 활주력을 30%*** 향상시켜 자극을 최소화하고 매일 편안하게 면도할 수 있습니다.
SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000회의 커팅 동작으로 한 번의 움직임에 더 많은 체모를 면도하여 밀착되고 효율적인 면도가 가능합니다. 45개의 고성능 면도날은 자가 연마 방식이며 유럽에서 제조되어 반복적인 면도에도 신뢰할 수 있는 커팅 성능을 자랑합니다.
동작 감지 기술이 면도 방법을 추적하여 보다 효율적인 동작으로 안내합니다. 대부분의 남성은 단 세 번의 면도만으로 더 적은 움직임에서도 더 나은 면도 기술을 습득하여***, 일상적인 루틴에서 편안함과 일관성을 향상시킬 수 있었습니다.
면도기를 필립스 GroomTribe 앱과 페어링하면 면도 안내를 경험할 수 있습니다. 면도 루틴을 추적하고, 맞춤화된 통찰을 얻고, 시간이 지남에 따라 기법이 향상되어 밀착되고 편안하며 피부 친화적인 면도를 할 수 있습니다.
이 지능형 센서는 체모 밀도를 초당 250회 판독하여 면도 시 자동으로 전력을 조절합니다. 두껍거나 밀도가 높은 부위에도 면도기가 효율적으로 반응하여 일관된 편안함을 유지하면서 부드럽고 수월하게 면도할 수 있습니다.
유연성이 뛰어난 헤드가 360° 회전하여 얼굴과 머리의 곡선에 밀착된 상태로 유지됩니다. 따라서 목이나 턱선과 같이 까다로운 부위도 더욱 편안하고 완벽하게 면도할 수 있습니다.
쉐이빙 헤드 표면은 헤어가이드 채널과 함께 설계되어 효과적인 커팅을 위해 체모의 위치를 잡아줄 수 있습니다. 이를 통해 정밀성이 향상되고 얼굴의 여러 부위에 걸쳐 깔끔하고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
무선 클렌징 팟은 면도기를 단 1분 만에 세척하고 윤활하여 면도기를 위생적인 상태에서 더 오랜 기간 최고의 성능을 유지하게 할 수 있습니다. 물을 사용한 세척보다 10배 더 효과적이며** 무선 소형 설계로 보관이 간편하고 어디서나 편리하게 사용할 수 있습니다.
자신에게 가장 적합한 면도 루틴을 선택하십시오. 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 즐겨보십시오. 방수 설계로 샤워 중에도 보다 편리하게 면도할 수 있습니다.
내장된 팝업 프리시젼 트리머로 스타일을 완성하십시오. 다른 도구를 사용하지 않고도 콧수염을 관리하고 구레나룻을 다듬고 빠르게 마무리할 수 있습니다.
USB-A 충전으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 폐기물을 줄일 수 있습니다. 전원 어댑터가 필요하신 경우, 필립스 고객 지원을 통해 적절한 공급 유닛을 구하실 수 있습니다.
강력한 리튬 이온 배터리로 단 1시간 내에 완전 충전이 가능합니다. 바쁠 때는 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원을 제공합니다.
이 면도기에는 Eco passport가 함께 제공됩니다. 필립스의 면도날 생산 시설은 100% 재생 가능 전기를 사용하며, 포장재는 재활용 가능한 소재로 제작되어 보다 책임감 있는 선택을 할 수 있도록 도와줍니다.
완전한 충전으로 최대 60분간 무선 면도를 할 수 있습니다. 따라서 집에서나 여행 중에 일상적인 루틴을 위한 믿을 만한 작동 시간을 보장합니다.
필립스 면도기는 신뢰성과 성능이 오래 지속되도록 제작되었습니다. 제품을 등록하면 최대 5년까지 연장하여 보증을 받을 수 있으므로 향후 수년간 안심하고 면도할 수 있습니다.
몇 초 만에 면도기를 세척할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 면도기 헤드가 열리므로 물에 쉽게 헹구고 다음 면도를 위해 준비된 상태로 유지할 수 있습니다.
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