360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도

필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 150,000번의 절삭 동작으로 듀얼 스틸 프리시젼 면도날이 한 번 면도할 때마다 더 많은 수염을 자릅니다**.