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최적의 압력을 찾아 절삭
항공우주 산업에서 사용하는 것과 유사한 스틸로 제조된 자가 연마 면도날로 극한의 내구성을 제공하며, 혹독한 조건에서도 예리함을 잃지 않고 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 매일 피부 자극이 거의 없는 맞춤화된 피부 밀착력을 느껴보세요.모든 혜택 보기
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필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 150,000번의 절삭 동작으로 듀얼 스틸 프리시젼 면도날이 한 번 면도할 때마다 더 많은 수염을 자릅니다**.
이중으로 구성된 듀얼 블레이드가 수염을 들어 올린 후 피부 표면의 수염 끝까지 남김없이 절삭하여 더욱 완벽한 초밀착 쉐이빙을 선사합니다.
면도기의 고급 센서가 압력을 감지해 너무 세게 누르거나 약하게 누르면 빛으로 신호를 나타내는 획기적인 기능을 제공합니다. 이를 통해 최적의 압력으로 자신에게 딱 맞는 맞춤형 면도를 할 수 있습니다.
얼굴은 물론 목까지 윤곽에 따라 면도할 수 있도록 디자인된 필립스 전기 면도기는 360° 회전하는 유연한 헤드로 완벽하고 편안한 면도를 제공합니다.
구매일로부터 90일 이내에 필립스 홈페이지에 제품 등록 시 최대 5년까지 무상 A/S가 가능합니다.
면도기 헤드와 피부 사이에 보호 코팅이 되어 있습니다. 평방 센티미터당 최대 250.00개의 마이크로테크 비드로 제작된 코팅은 활주력을 30%***까지 개선하여 자극을 최소화합니다.
전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 감지 기능이 초당 500회 체모 밀도를 판독합니다. Power Adapt 센서가 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
강력한 클렌징 팟으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팟으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다****. 세계에서 가장 작은 클렌징 팟은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.
면도기의 팝업 프리시젼 트리머를 사용하여 스타일을 완성하십시오. 면도기 본체에 내장되어 있어 콧수염을 관리하고 구레나룻을 트리밍하기에 완벽합니다.
내부 플라스틱의 30%를 재활용 플라스틱으로 교체함으로써 생산 과정에서 수많은 플라스틱을 절약하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 당사의 면도날은 80% 재활용 스틸로 제작되어 100% 재생 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.
스탠드에서 1시간 이내에 면도기를 완전히 충전하십시오. 편리한 충전과 깔끔한 보관을 위해 제작된 스탠드입니다.
다이나믹 OLED 디스플레이를 갖춘 최초의 필립스 면도기가 모든 면도 기능과 예리하고 부드러운 애니매이션을 선사합니다. 직관적인 인터페이스는 SkinIQ 안내, 배터리 상태, 세척 조언 등을 포함합니다.
이 고급 충전 시스템은 완전 충전 후 60분 사용 또는 1회 면도를 위한 급속 충전의 두 가지 편리한 옵션을 제공합니다.
면도기를 필립스 Shaving App****과 연결하여 완벽한 면도를 이용할 수 있습니다. 면도를 할 때마다 피부 진행 상황 추적, 맞춤형 면도, 피부에 닿는 면도에 적합한 기술을 마스터하세요.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
액세서리
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서비스
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