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최적의 압력을 찾아 절삭
항공우주 산업에서 사용하는 것과 유사한 스틸로 제조된 자가 연마 면도날로 극한의 내구성을 제공하며, 혹독한 조건에서도 예리함을 잃지 않고 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 매일 피부 자극이 거의 없는 맞춤화된 피부 밀착력을 느껴보세요.모든 혜택 보기
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정교한 우주 항공선 소재로 구성된 72개의 정밀 스틸 블레이드, 분당 150,000번의 커팅 액션의 초정밀 커팅 기술로 높아진 수염 절삭력을 경험하세요.
이중으로 구성된 듀얼 블레이드가 수염을 들어 올린 후 피부 표면의 수염 끝까지 남김없이 절삭하여 더욱 완벽한 초밀착 쉐이빙을 선사합니다.
면도기의 고급 센서가 압력을 감지해 너무 세게 누르거나 너무 약하게 누르면 빛으로 신호를 나타내는 획기적인 기능을 통해 자신에게 딱 맞는 맞춤형 면도를 제공합니다.
얼굴은 물론 목까지 윤곽에 따라 면도할 수 있도록 디자인된 필립스 전기 면도기는 360도 회전하는 유연한 헤드로 완벽하고 편안한 면도를 제공합니다.
구매일로부터 90일 이내에 필립스 홈페이지에 제품 등록 시 최대 5년까지 무상 A/S가 가능합니다.
면도기 헤드와 피부 사이에 보호 코팅이 되어 있습니다. 평방 센티미터당 최대 250.00개의 마이크로테크 비드로 제작된 코팅은 활주력을 30%**까지 개선하여 자극을 최소화합니다.
파워 컨트롤 센서는 초당 500회 수염 밀도를 파악합니다. 커팅 파워를 자동으로 조절하는 이 기술을 통해 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
강력한 클렌징 팟으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팟으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다.**** 세계에서 가장 작은 클렌징 팟은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.
면도기의 팝업 프리시전 트리머를 사용하여 스타일을 완성해보세요. 면도기 본체에 내장되어 있어 콧수염을 관리하고 구레나룻을 트리밍하기에 완벽합니다.
내부 플라스틱의 30%를 재활용 플라스틱으로 교체함으로써 생산 과정에서 수많은 플라스틱을 절약하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 당사의 면도날은 80% 재활용 스틸로 제작되어 100% 재생 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.
OLED 디스플레이를 갖춘 필립스 면도기는 효율적인 면도를 위해 면도기 UI로 실시간 피드백을 제공합니다. 모션 피드백, 세척 알람, 배터리 상태 등을 포함한 기능을 보다 직관적이고 편리하게 알려줍니다.
집에서나 이동 중에 사용할 수 있는 면도기입니다. 1시간 충전으로 60분간 면도하거나 전원에 연결하여 즉시 연속 사용할 수 있습니다.
면도기를 필립스 면도 앱과 연결하여 더 효율적으로 면도할 수 있습니다. 면도를 할 때마다 피부 진행 상황 추적, 맞춤형 면도, 피부에 닿는 면도에 적합한 기술을 마스터하세요.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
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