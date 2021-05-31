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    Shaver series 9000 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

    S9986/50

    더 완벽한 초정밀면도*와 피부보호

    AI 기반 지능형 면도기는 피부에 놀라운 편안함을 선사합니다. 면도 압력 피드백을 받아 피부는 보호하면서 5일 기른 수염도 밀착 면도를 할 수 있습니다. 면도기가 스스로 수염을 측정, 피부상태에 맞는 가이드를 통해 완벽한 맞춤 쉐이빙을 제공합니다.

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    Shaver series 9000 SkinIQ 기술을 활용한 습식 및 건식 전자 면도기

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    더 완벽한 초정밀면도*와 피부보호

    SkinIQ 테크놀로지

    • 압력 컨트롤 센서
    • 듀얼 스틸 정밀 블레이드
    • 피부과 테스트 완료
    • 360-D 플렉스 헤드
    • 최대 5년 품질 보증******
    리프트 앤 컷으로 표면수염까지 들어 올려 절삭

    리프트 앤 컷으로 표면수염까지 들어 올려 절삭

    이중으로 구성된 듀얼 블레이드가 수염을 들어 올린 후 피부 표면의 수염 끝까지 남김없이 절삭하여 더욱 완벽한 초밀착 쉐이빙을 선사합니다.

    360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도

    360도 회전 면도날로 모든 방향에서 수염 면도

    필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 150,000번의 절삭 동작으로 듀얼 스틸 프리시젼 면도날이 한 번 면도할 때마다 더 많은 수염을 자릅니다**.

    압력 컨트롤 센서로 항상 최적의 압력 유지

    압력 컨트롤 센서로 항상 최적의 압력 유지

    면도기의 고급 센서가 압력을 감지해 너무 세게 누르거나 약하게 누르면 빛으로 신호를 나타내는 획기적인 기능을 제공합니다. 이를 통해 최적의 압력으로 자신에게 딱 맞는 맞춤형 면도를 할 수 있습니다.

    360도 플렉스 헤드로 윤곽에 맞춰 조절

    360도 플렉스 헤드로 윤곽에 맞춰 조절

    얼굴은 물론 목까지 윤곽에 따라 면도할 수 있도록 디자인된 필립스 전기 면도기는 360° 회전하는 유연한 헤드로 완벽하고 편안한 면도를 제공합니다.

    내구성 높은 설계: 최대 5년 품질 보증*****

    내구성 높은 설계: 최대 5년 품질 보증*****

    필립스 면도기는 탁월한 성능을 발휘하도록 제작되었으며 5년의 품질 보증이 제공되므로 신뢰성이 우수하며 최고의 성능을 누릴 수 있습니다. 계속해서 면도해 보세요.

    프로텍티브 스킨글라이드 코팅으로 30% 더 부드러운*** 활주력

    프로텍티브 스킨글라이드 코팅으로 30% 더 부드러운*** 활주력

    면도기 헤드와 피부 사이에 보호 코팅이 되어 있습니다. 평방 센티미터당 최대 250.00개의 마이크로테크 비드로 제작된 코팅은 활주력을 30%***까지 개선하여 자극을 최소화합니다.

    수염 밀도에 맞게 조절되는 Power Adapt 센서

    수염 밀도에 맞게 조절되는 Power Adapt 센서

    전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 감지 기능이 초당 500회 체모 밀도를 판독합니다. Power Adapt 센서가 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.

    위생적인 면도를 위해 1분 만에 말끔하게 면도할 수 있습니다.

    위생적인 면도를 위해 1분 만에 말끔하게 면도할 수 있습니다.

    강력한 클렌징 팟으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팟으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다****. 세계에서 가장 작은 클렌징 팟은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.

    손잡이에 프리시젼 트리머가 내장되어 있습니다.

    손잡이에 프리시젼 트리머가 내장되어 있습니다.

    면도기의 팝업 프리시젼 트리머를 사용하여 스타일을 완성하십시오. 면도기 본체에 내장되어 있어 콧수염을 관리하고 구레나룻을 트리밍하기에 완벽합니다.

    귀하와 지구를 위해 세심하게 만들었습니다.

    귀하와 지구를 위해 세심하게 만들었습니다.

    내부 플라스틱의 30%를 재활용 플라스틱으로 교체함으로써 생산 과정에서 수많은 플라스틱을 절약하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 당사의 면도날은 80% 재활용 스틸로 제작되어 100% 재생 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.

    동적 SkinIQ 및 면도기 알림을 위한 OLED 디스플레이

    동적 SkinIQ 및 면도기 알림을 위한 OLED 디스플레이

    다이나믹 OLED 디스플레이를 갖춘 최초의 필립스 면도기가 모든 면도 기능과 예리하고 부드러운 애니매이션을 선사합니다. 직관적인 인터페이스는 SkinIQ 안내, 배터리 상태, 세척 조언 등을 포함합니다.

    완전 충전 시 약 60분 간 무선 사용

    완전 충전 시 약 60분 간 무선 사용

    이 고급 충전 시스템은 완전 충전 후 60분 사용 또는 1회 면도를 위한 급속 충전의 두 가지 편리한 옵션을 제공합니다.

    필립스 면도 앱으로 더욱 향상된 면도 경험

    면도기를 필립스 Shaving App****과 연결하여 완벽한 면도를 이용할 수 있습니다. 면도를 할 때마다 피부 진행 상황 추적, 맞춤형 면도, 피부에 닿는 면도에 적합한 기술을 마스터하세요.

    간편한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도 중에 선택

    필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 스마트클릭 액세서리

      사용 가능한 제품 유형
      RQ585/51은 앵글 헤드 유형에 맞지 않음

    • 액세서리

      스마트클릭
      클렌징 브러쉬
      휴대용 파우치
      여행용 케이스
      무선 클렌징 팟
      • 카트리지 1개 포함
      내장형 팝업 트리머

    • 소비전력

      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전
      배터리 유형
      리튬 이온
      작동 시간
      60분

    • 디자인

      마감
      변치 않는 품격
      색상
      잉크 블랙
      핸들
      인체공학적 손잡이와 그립감

    • 서비스

      교체용 헤드
      SH91로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      면도 시스템
      • 리프트 앤 컷 시스템
      • Dual SteelPrecision 면도날
      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360-D 플렉스 헤드
      SkinIQ 기술
      • Pressure Guard 센서
      • 피부 보호 글라이드 코팅
      • 모션 컨트롤 센서
      • Power Adapt 센서

    • 편리한 사용

      세척
      • 원터치 오픈
      • 세척 가능
      디스플레이
      % 배터리 전력 표시등
      습식 및 건식 사용
      습식 및 건식 사용

    Badge-D2C

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    • 이전 모델인 필립스 시리즈 9000과 비교 시
    • *3일 기른 수염 면도, 필립스 Shaver 3000 시리즈와 비교
    • **코팅하지 않은 소재와 비교
    • ***2019년형 필립스 시리즈 S7000 및 필립스 면도 앱 사용자 기준
    • ****카트리지에 세척액을 사용했을 때와 물을 사용했을 때 면도 이물질 비교
    • *****2년 품질 보증+구매 후 90일 이내에 Philips.com 등록 시 3년 연장.​

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