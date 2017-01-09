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임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*
필립스는 더 즐거운 수유 환경을 제공하기 위해 클래식+ 제품을 만들어 왔습니다. 임상적으로 입증된 배앓이 방지 시스템을 젖꼭지 디자인에 적용하였으며 젖병을 세척하고 조립하기가 더 쉬워졌습니다.모든 혜택 보기
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다른 젖병과 달리 임상적으로 입증된 배앓이 방지 시스템을 젖꼭지 디자인에 적용하였으며, 젖병을 세척하고 조립하기가 더 쉬워졌습니다. 아기가 우유를 먹을 때, 젖꼭지의 독특한 밸브가 열리면서 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되어 배앓이를 방지시켜 줍니다.
충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**
유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.
필립스 아벤트 클래식+ 젖병 빠르고 간단히 조립할 수 있게 4가지 부품으로만 구성되어 있습니다.
4가지 부품과 넓은 젖병 입구, 원형 모서리를 사용하기 때문에 빠르고 깨끗하게 젖병을 세척하기가 쉽습니다. 이제 편안한 마음으로 젖병을 세척하세요.
필립스 아벤트 숙면젖병(클래식+)은 PA 소재(폴리아미드, BPA free)로 만들어졌습니다.
이 필립스 아벤트 클래식+ PA 젖병은 대부분의 필립스 아벤트 제품과 호환이 가능합니다. 클래식+ 젖병은 클래식+ 젖꼭지에만 사용하는 것이 좋습니다.
필립스 아벤트 클래식+ 제품군에는 다양한 속도의 젖꼭지가 제공되어 아기의 발달 단계에 맞춰 사용이 가능합니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 젖꼭지에 표시된 월령 표시를 참고하여 사용하시기 바랍니다.
필립스 아벤트 클래식+ 젖병은 수유하는 동안 우유가 새는 현상을 방지하도록 설계되어 수유를 더욱 즐겁게 할 수 있습니다.
수입 PA 소재는 프리미엄 플라스틱으로, 가볍고 견고하며 유리처럼 투명합니다.
디자인
포함된 항목
병
기능
발달 단계
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