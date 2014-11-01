배앓이* 감소 효과가 입증된 배앓이 방지 밸브

당사의 배앓이 방지 밸브는 아기의 뱃속에 공기가 들어가지 않도록 하여 배앓이와 불편함을 줄일 수 있게 설계되었습니다. 아기가 우유를 먹을 때 젖꼭지의 밸브를 통해 공기가 젖병으로 들어 온 다음 젖병 뒤쪽으로 보내져 진공 상태를 방지합니다. 또한 공기가 젖병 안에 계속 머물게 되므로 배앓이가 줄고 그 결과 아기의 배가 더욱 편안해집니다.