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  • 임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과* 임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과* 임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*
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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 클래식 플러스 PP (느린, 260ml)*2P

    SCF563

    임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

    클래식+ 숙면젖병의 에어플렉스 공기순환 시스템과 부드러운 질감의 젖꼭지는 수유가 중단되는 불편함을 최소화할 수 있도록 디자인되었습니다. 배앓이 방지 밸브가 내장되어 있어, 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입됩니다.

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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 클래식 플러스 PP (느린, 260ml)*2P

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    임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

    원활한 수유를 위한 디자인

    • AVENT 아벤트 숙면젖병 클래식 플러스 PP*2P
    • (260ml/9oz)
    • 느린 속도 젖꼭지
    • 1개월 이상
    배앓이* 감소 효과가 입증된 배앓이 방지 밸브

    배앓이* 감소 효과가 입증된 배앓이 방지 밸브

    당사의 배앓이 방지 밸브는 아기의 뱃속에 공기가 들어가지 않도록 하여 배앓이와 불편함을 줄일 수 있게 설계되었습니다. 아기가 우유를 먹을 때 젖꼭지의 밸브를 통해 공기가 젖병으로 들어 온 다음 젖병 뒤쪽으로 보내져 진공 상태를 방지합니다. 또한 공기가 젖병 안에 계속 머물게 되므로 배앓이가 줄고 그 결과 아기의 배가 더욱 편안해집니다.

    밤 시간 동안 보챔의 60% 감소*

    밤 시간 동안 보챔의 60% 감소*

    필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병은 아기의 보챔을 줄여줍니다. 필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병을 사용한 아기들은 타사의 배앓이 방지 젖병*을 사용한 아기들보다 밤 시간 동안 보챔이 60% 감소하였습니다.

    원활한 수유를 돕는 빗살 모양의 디자인

    원활한 수유를 돕는 빗살 모양의 디자인

    안전하게 밀착되는 젖꼭지 모양과 빗살 모양의 디자인  이 젖꼭지가 찌그러지는 것을 방지하므로 원활하고 편안한 수유가 가능합니다.

    부품 수가 적어져 한결 손쉬운 조립

    부품 수가 적어져 한결 손쉬운 조립

    클래식+ 숙면젖병은 빠르고 간단히 조립할 수 있도록 4가지 부품으로 이루어져 있습니다.

    잡기 편한 디자인

    잡기 편한 디자인

    독특한 디자인 덕분에 젖병을 어떤 방향에서도 들거나 잡기 쉽습니다.

    둥근 모서리의 넓은 병목 덕분에 세척하기 쉬운 젖병

    둥근 모서리의 넓은 병목 덕분에 세척하기 쉬운 젖병

    넓은 병목과 둥근 모서리 덕분에 젖병을 빠르고 깨끗하게 세척할 수 있습니다. 세척이 쉬워져서 수유 또한 더욱 위생적으로 할 수 있습니다.

    모유 수유부터 컵까지 사용 가능

    모유 수유부터 컵까지 사용 가능

    유축기와 젖병, 컵 부품을 필요에 따라 알맞게 조합하여 사용하실 수 있습니다.

    이 젖병은 BPA free*입니다.

    이 젖병은 BPA free*입니다.

    필립스 아벤트 숙면젖병(클래식+)은 BPA free 소재(PP)로 만들어졌습니다.

    다양한 젖꼭지로 유량 조절 가능

    다양한 젖꼭지로 유량 조절 가능

    필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병은 아기의 성장 단계에 따라 유량을 조절할 수 있습니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 젖꼭지에 표시된 월령 표시는 참고용이며, 신생아용, 느린 속도, 중간 속도, 빠른 속도, 변속 젖꼭지 등 모든 젖꼭지는 2개 단위로 제공됩니다.

    샘 방지 디자인

    새로워진 아벤트 숙면젖병(Classic+)젖병은 수유하는 동안 우유가 새는 현상을 방지하도록 설계되어 수유를 더욱 즐겁게 할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인

      색상
      클리어
      젖병 디자인
      • 인체공학적 디자인
      • 넓은 젖병 입구

    • 재질

      젖병
      • BPA free
      • 폴리프로필렌
      젖꼭지
      • BPA free
      • 실리콘

    • 포함된 항목

      젖병
      2  개입

    • 간편한 사용

      젖병 사용
      • 식기세척기 및 전자레인지 사용 가능
      • 손쉬운 조립
      • 손쉬운 세척
      • 잡기 편한 디자인

    • 용량
      (260ml/9oz)

    • 기능

      편리한 사용
      • 세척 및 조립이 용이
      • 샘 방지 디자인
      • 조립이 쉬운 4가지 부품
      젖꼭지
      쉬운 밀착과 젖꼭지의 찌그러짐을 방지하는 빗살 모양 디자인, 입증된 배앓이 방지 시스템
      배앓이 방지 밸브
      공기 유입을 막도록 설계된 에어플렉스 공기순환 시스템

    • 발달 단계

      단계
      0-12개월

    Badge-D2C

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    • 필립스 아벤트 젖병으로 수유한 생후 2주의 아기는 타사 젖병을 사용한 아기에 비해 배앓이가 줄었고 특히 밤에 덜 보채는 것으로 나타났습니다.
    • 젖꼭지의 찌그러짐과 공기 유입, 수유 중단을 방지하는 젖꼭지 디자인
    • 배앓이란 무엇이며, 아기에게는 어떤 영향을 줄까요? 배앓이는 수유 중에 삼키는 공기가 그 원인 중 하나로, 이로 인해 아기가 소화 기관의 불편함을 느끼게 됩니다. 증상에는 울거나 보챔, 가스 참, 구토 등이 포함됩니다.

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