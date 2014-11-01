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임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*
클래식+ 숙면젖병의 에어플렉스 공기순환 시스템과 부드러운 질감의 젖꼭지는 수유가 중단되는 불편함을 최소화할 수 있도록 디자인되었습니다. 배앓이 방지 밸브가 내장되어 있어, 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입됩니다.모든 혜택 보기
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당사의 배앓이 방지 밸브는 아기의 뱃속에 공기가 들어가지 않도록 하여 배앓이와 불편함을 줄일 수 있게 설계되었습니다. 아기가 우유를 먹을 때 젖꼭지의 밸브를 통해 공기가 젖병으로 들어 온 다음 젖병 뒤쪽으로 보내져 진공 상태를 방지합니다. 또한 공기가 젖병 안에 계속 머물게 되므로 배앓이가 줄고 그 결과 아기의 배가 더욱 편안해집니다.
필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병은 아기의 보챔을 줄여줍니다. 필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병을 사용한 아기들은 타사의 배앓이 방지 젖병*을 사용한 아기들보다 밤 시간 동안 보챔이 60% 감소하였습니다.
안전하게 밀착되는 젖꼭지 모양과 빗살 모양의 디자인 이 젖꼭지가 찌그러지는 것을 방지하므로 원활하고 편안한 수유가 가능합니다.
클래식+ 숙면젖병은 빠르고 간단히 조립할 수 있도록 4가지 부품으로 이루어져 있습니다.
독특한 디자인 덕분에 젖병을 어떤 방향에서도 들거나 잡기 쉽습니다.
넓은 병목과 둥근 모서리 덕분에 젖병을 빠르고 깨끗하게 세척할 수 있습니다. 세척이 쉬워져서 수유 또한 더욱 위생적으로 할 수 있습니다.
필립스 아벤트 숙면젖병(클래식+)은 BPA free 소재(PP)로 만들어졌습니다.
필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병은 아기의 성장 단계에 따라 유량을 조절할 수 있습니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 젖꼭지에 표시된 월령 표시는 참고용이며, 신생아용, 느린 속도, 중간 속도, 빠른 속도, 변속 젖꼭지 등 모든 젖꼭지는 2개 단위로 제공됩니다.
새로워진 아벤트 숙면젖병(Classic+)젖병은 수유하는 동안 우유가 새는 현상을 방지하도록 설계되어 수유를 더욱 즐겁게 할 수 있습니다.
디자인
재질
포함된 항목
간편한 사용
병
기능
발달 단계
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