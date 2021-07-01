혼합수유에 용이

프리미엄 내추럴 PPSU 젖병은 가볍고 튼튼합니다. 매우 부드러운 젖꼭지는 넓고 가슴 모양이며, 젖병과 모유 혼합 수유에 용이하도록 자연스러운 밀착을 돕는 유연한 나선과 페털이 있습니다.