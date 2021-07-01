SCF582/20
혼합수유에 용이
프리미엄 내추럴 PPSU 젖병은 가볍고 튼튼합니다. 매우 부드러운 젖꼭지는 넓고 가슴 모양이며, 젖병과 모유 혼합 수유에 용이하도록 자연스러운 밀착을 돕는 유연한 나선과 페털이 있습니다.모든 혜택 보기
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넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 아기의 입술 전체에 자연스럽게 밀착되므로 혼합 수유를 수월하게 하는 데 도움을 줍니다.
부드러운 실리콘 소재의 젖꼭지가 자연스러운 느낌을 줍니다.
편안한 꽃잎 모양이 특징적인 유연한 나선형 디자인 덕분에 젖꼭지가 무너지는 일 없이 보다 자연스럽게 수유할 수 있도록 해 줍니다.
황금색으로 유명한 PPSU는 편안함과 내구성이 뛰어납니다. 이 소재는 가벼우면서도 유리와 비슷한 고내열성* 특징이 있습니다.
공기가 아기 뱃속으로 들어가지 않고 젖병으로 유입되도록 하는 독특한 배앓이 방지 밸브 기술이 배앓이와 불편함을 줄여 줍니다.
다양한 유속의 젖꼭지가 제공되므로 아기에게 맞는 제품을 선택할 수 있습니다. 유속을 조절하면 아기의 성장 속도에 맞춰 자연스럽게 수유할 수 있습니다.*
유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.
병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.
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