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    Philips Avent 내추럴 젖병

    SCF582/20

    혼합수유에 용이

    프리미엄 내추럴 PPSU 젖병은 가볍고 튼튼합니다. 매우 부드러운 젖꼭지는 넓고 가슴 모양이며, 젖병과 모유 혼합 수유에 용이하도록 자연스러운 밀착을 돕는 유연한 나선과 페털이 있습니다.

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    Philips Avent 내추럴 젖병

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    모두 보기 내추럴 젖병

    혼합수유에 용이

    자연스러운 밀착

    • 젖병 2개
    • (260ml/9oz)
    • 1개월 이상
    • PPSU
    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 아기의 입술 전체에 자연스럽게 밀착되므로 혼합 수유를 수월하게 하는 데 도움을 줍니다.

    피부에 부드럽게 작용하여 자연스럽게 수유할 수 있도록 디자인된 젖꼭지

    피부에 부드럽게 작용하여 자연스럽게 수유할 수 있도록 디자인된 젖꼭지

    부드러운 실리콘 소재의 젖꼭지가 자연스러운 느낌을 줍니다.

    편안한 꽃잎 모양과 유연해진 나선형 디자인

    편안한 꽃잎 모양과 유연해진 나선형 디자인

    편안한 꽃잎 모양이 특징적인 유연한 나선형 디자인 덕분에 젖꼭지가 무너지는 일 없이 보다 자연스럽게 수유할 수 있도록 해 줍니다.

    고내열성* 경량 소재

    고내열성* 경량 소재

    황금색으로 유명한 PPSU는 편안함과 내구성이 뛰어납니다. 이 소재는 가벼우면서도 유리와 비슷한 고내열성* 특징이 있습니다.

    독특한 배앓이 방지 밸브 기술

    독특한 배앓이 방지 밸브 기술

    공기가 아기 뱃속으로 들어가지 않고 젖병으로 유입되도록 하는 독특한 배앓이 방지 밸브 기술이 배앓이와 불편함을 줄여 줍니다.

    다양한 유속의 젖꼭지 이용 가능

    다양한 유속의 젖꼭지 이용 가능

    다양한 유속의 젖꼭지가 제공되므로 아기에게 맞는 제품을 선택할 수 있습니다. 유속을 조절하면 아기의 성장 속도에 맞춰 자연스럽게 수유할 수 있습니다.*

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.

    기술 사양

    • 구성품

      9oz/260ml 젖병
      2  개입

    • 기능

      젖꼭지 특징
      • 독특하고 편안한 꽃잎 모양 디자인
      • 매우 부드럽고 유연한 젖꼭지
    Badge-D2C

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    • 최대 180°C까지 견디는 내열성
    • 제공되는 젖꼭지 종류는 국가마다 다를 수 있습니다.

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