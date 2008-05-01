Philips Avent Airflex 클래식 젖병
건강하고 원활한 수유
필립스 아벤트 에어플렉스 젖병은 독특한 아벤트 에어플렉스 젖꼭지를 사용하여 아기의 자연스러운 수유 리듬에 따른 원활하고 활동적인 수유를 촉진합니다. 에어플렉스 젖꼭지는 아기가 엄마의 모유와 젖병을 간편하게 전환할 수 있도록 합니다. 모든 혜택 보기
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Philips Avent Airflex 클래식 젖병
건강하고 원활한 수유
임상적으로 입증된 배앓이 감소 효과
- 1병
- (260ml/9oz)
- 느린 속도 젖꼭지
- 1개월 이상
혼합수유에 용이함
엄마 가슴과 유사한 넓은 가슴 모양의 젖꼭지 덕분에 아기가 자연스럽게 밀착할 수 있으므로 혼합 수유가 용이해집니다.
내장형 에어플렉스 밸브
아벤트 에어플렉스 젖병은 아기의 자연스러운 수유 동작을 촉진하는 에어플렉스 밸브를 사용합니다.
임상적으로 입증된 배앓이 감소 효과
임상 실험 결과에 따르면 2주 된 아기에게 아벤트 젖병을 사용하면 기존 젖병을 사용한 아기보다 배앓이의 발생 빈도가 낮은 것으로 나타났습니다(www.philips.com/Avent).
기술 사양
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디자인
- 젖병 디자인
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손쉬운 조립
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손쉬운 세척
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잡기 편한 디자인
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넓은 젖병 입구
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원산지 국가
- England
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가능*
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포함된 항목
- 에어플렉스 젖병(260ml/9oz)
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1 개
개입
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병
- 재질
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뛰어난 내구성
- 용량
-
260
oz
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발달 단계
- 단계
-
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