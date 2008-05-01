건강하고 원활한 수유

필립스 아벤트 에어플렉스 젖병은 독특한 아벤트 에어플렉스 젖꼭지를 사용하여 아기의 자연스러운 수유 리듬에 따른 원활하고 활동적인 수유를 촉진합니다. 에어플렉스 젖꼭지는 아기가 엄마의 모유와 젖병을 간편하게 전환할 수 있도록 합니다.