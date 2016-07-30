내추럴한 젖병 수유 방법

피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 소재와 유연한 나선형으로 디자인된 새로운 젖꼭지는 엄마의 가슴 모양과 더욱 유사하게 만들어졌습니다. 엄마의 가슴을 닮은 편안한 꽃잎 모양의 젖꼭지가 아이에게 자연스럽게 밀착되어 혼합 수유에 적합합니다.