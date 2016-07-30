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    Philips Avent 내추럴 젖꼭지

    SCF651

    내추럴한 젖병 수유 방법

    피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 소재와 유연한 나선형으로 디자인된 새로운 젖꼭지는 엄마의 가슴 모양과 더욱 유사하게 만들어졌습니다. 엄마의 가슴을 닮은 편안한 꽃잎 모양의 젖꼭지가 아이에게 자연스럽게 밀착되어 혼합 수유에 적합합니다.

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    Philips Avent 내추럴 젖꼭지

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    내추럴한 젖병 수유 방법

    매우 부드럽고 유연한 젖꼭지

    • 2개
    • 신생아용
    • 신생아용
    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 엄마의 가슴처럼 자연스럽게 밀착되도록 설계되어 아기가 보다 편안하고 만족스럽게 수유할 수 있습니다.

    피부에 부드럽게 작용하여 자연스럽게 수유할 수 있도록 디자인된 젖꼭지

    피부에 부드럽게 작용하여 자연스럽게 수유할 수 있도록 디자인된 젖꼭지

    피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 젖꼭지 소재가 엄마의 가슴 느낌과 더욱 유사해져 혼합 수유가 용이해집니다.

    편안한 꽃잎 모양과 유연해진 나선형 디자인

    편안한 꽃잎 모양과 유연해진 나선형 디자인

    편안한 꽃잎 모양과 나선형 디자인 덕분에 부드러움과 유연성이 향상되어 젖꼭지가 함몰되지 않고 아기가 자연스럽게 혀를 움직여서 수유 할 수 있습니다.

    독특한 배앓이 방지 밸브 기술

    독특한 배앓이 방지 밸브 기술

    공기가 아이의 뱃속으로 유입되지 않아 배앓이와 보챔이 줄어듭니다.

    기술 사양

    • 재질

      젖꼭지
      • 실리콘
      • BPA free*

    • 구성품

      매우 부드러운 신생아용 젖꼭지
      2  개입

    • 기능

      배앓이 방지 밸브
      뛰어난 배앓이 방지 시스템
      밀착
      • 자연스러운 밀착
      • 편리한 혼합수유
      젖꼭지
      • 독특하고 편안한 꽃잎 모양 디자인
      • 매우 부드럽고 유연한 젖꼭지

    • 발달 단계

      단계
      신생아용

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