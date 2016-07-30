SCF651
내추럴한 젖병 수유 방법
피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 소재와 유연한 나선형으로 디자인된 새로운 젖꼭지는 엄마의 가슴 모양과 더욱 유사하게 만들어졌습니다. 엄마의 가슴을 닮은 편안한 꽃잎 모양의 젖꼭지가 아이에게 자연스럽게 밀착되어 혼합 수유에 적합합니다.모든 혜택 보기
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넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 엄마의 가슴처럼 자연스럽게 밀착되도록 설계되어 아기가 보다 편안하고 만족스럽게 수유할 수 있습니다.
피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 젖꼭지 소재가 엄마의 가슴 느낌과 더욱 유사해져 혼합 수유가 용이해집니다.
편안한 꽃잎 모양과 나선형 디자인 덕분에 부드러움과 유연성이 향상되어 젖꼭지가 함몰되지 않고 아기가 자연스럽게 혀를 움직여서 수유 할 수 있습니다.
공기가 아이의 뱃속으로 유입되지 않아 배앓이와 보챔이 줄어듭니다.
재질
구성품
기능
발달 단계
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