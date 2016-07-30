빗살 모양의 유연한 함몰 방지 젖꼭지 디자인

젖꼭지 내부의 꽂잎모양과 빗살 모양 디자인은 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 높여주므로 젖꼭지의 함몰이나 흡착 없이 쑥쑥 크는 아기를 위한 수유를 보장합니다.