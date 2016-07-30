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  • 내추럴한 젖병 수유 방법 내추럴한 젖병 수유 방법 내추럴한 젖병 수유 방법

    Philips Avent 내추럴 젖꼭지

    SCF654

    내추럴한 젖병 수유 방법

    더욱 새로워진 부드러운 함몰 방지 젖꼭지는 쑥쑥 자라는 아기들을 위해 만들어졌습니다. 편안한 꽃잎 모양의 젖꼭지 형태 덕분에 자연스럽게 밀착되어 혼합 수유가 용이해집니다.

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    Philips Avent 내추럴 젖꼭지

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    내추럴한 젖병 수유 방법

    부드러운 함몰 방지 젖꼭지 디자인

    • 2개
    • 빠른 속도
    • 6개월 이상
    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 엄마의 가슴처럼 자연스럽게 밀착되도록 설계되어 아기가 보다 편안하고 만족스럽게 수유할 수 있습니다.

    빗살 모양의 유연한 함몰 방지 젖꼭지 디자인

    빗살 모양의 유연한 함몰 방지 젖꼭지 디자인

    젖꼭지 내부의 꽂잎모양과 빗살 모양 디자인은 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 높여주므로 젖꼭지의 함몰이나 흡착 없이 쑥쑥 크는 아기를 위한 수유를 보장합니다.

    독특한 배앓이 방지 밸브 기술

    독특한 배앓이 방지 밸브 기술

    공기가 아이의 뱃속으로 유입되지 않아 배앓이와 보챔이 줄어듭니다.

    변화하는 아기의 요구에 알맞게 개발된 부드럽고 말랑말랑한 실리콘

    깨물어도 부드럽고 말랑한 실리콘은 아기의 변화하는 요구에 맞게 개발되었습니다.

    기술 사양

    • 재질

      젖꼭지
      • 실리콘
      • BPA free*

    • 구성품

      부드러운 빠른 속도 젖꼭지
      2  개입

    • 기능

      배앓이 방지 밸브
      뛰어난 배앓이 방지 시스템
      밀착
      • 자연스러운 밀착
      • 편리한 혼합수유
      젖꼭지
      • 독특하고 편안한 꽃잎 모양 디자인
      • 매우 부드럽고 유연한 젖꼭지

    • 발달 단계

      단계
      6개월 이상

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    • 0% BPA, EU 규정10/2011 준수

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