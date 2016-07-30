SCF654
내추럴한 젖병 수유 방법
더욱 새로워진 부드러운 함몰 방지 젖꼭지는 쑥쑥 자라는 아기들을 위해 만들어졌습니다. 편안한 꽃잎 모양의 젖꼭지 형태 덕분에 자연스럽게 밀착되어 혼합 수유가 용이해집니다.모든 혜택 보기
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넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 엄마의 가슴처럼 자연스럽게 밀착되도록 설계되어 아기가 보다 편안하고 만족스럽게 수유할 수 있습니다.
젖꼭지 내부의 꽂잎모양과 빗살 모양 디자인은 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 높여주므로 젖꼭지의 함몰이나 흡착 없이 쑥쑥 크는 아기를 위한 수유를 보장합니다.
공기가 아이의 뱃속으로 유입되지 않아 배앓이와 보챔이 줄어듭니다.
깨물어도 부드럽고 말랑한 실리콘은 아기의 변화하는 요구에 맞게 개발되었습니다.
재질
구성품
기능
발달 단계
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