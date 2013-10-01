가장 편안한 수유를 위한 다양한 속도

필립스 아벤트는 아기의 발달 단계에 따라 총 4 단계의 젖꼭지를 제공합니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 연령 표시는 참고로 제공되는 수치입니다. 필립스 아벤트 젖꼭지 신생아용은 구멍 1개, 1개월 이상 아기용은 구멍 2개의 느린 속도, 3개월 이상 아기용은 구멍 3개의 중간 속도, 6개월 이상 아기용은 구멍 4개의 빠른 속도의 젖꼭지로 구성되어 있습니다. 모든 젖꼭지는 2개씩 포장되어 제공됩니다.