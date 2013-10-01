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내추럴한 젖병 수유 방법
필립스 아벤트 내추럴 변속 젖꼭지를 사용하면 젖병을 돌리는 것만으로 유속을 조절할 수 있습니다. 혁신적인 꽃잎 모양 디자인의 아벤트 내추럴 젖꼭지는 엄마 젖처럼 넓은 젖꼭지로 자연스러운 젖물림을 통해 모유수유 및 혼합 수유를 용이하게 합니다.모든 혜택 보기
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엄마 가슴과 유사한 넓은 가슴 모양의 젖꼭지 덕분에 아기가 자연스럽게 밀착할 수 있으므로 혼합 수유가 용이해집니다.
꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.
혁신적인 이중 밸브 디자인이 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로써 배앓이와 불편함을 감소 시킵니다.
필립스 아벤트 젖꼭지는 환경호르몬(BPA) 불포함 소재인 실리콘으로 만들어졌습니다(EU 규정 2011/8/EU 준수).
필립스 아벤트는 아기의 발달 단계에 따라 총 4 단계의 젖꼭지를 제공합니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 연령 표시는 참고로 제공되는 수치입니다. 필립스 아벤트 젖꼭지 신생아용은 구멍 1개, 1개월 이상 아기용은 구멍 2개의 느린 속도, 3개월 이상 아기용은 구멍 3개의 중간 속도, 6개월 이상 아기용은 구멍 4개의 빠른 속도의 젖꼭지로 구성되어 있습니다. 모든 젖꼭지는 2개씩 포장되어 제공됩니다.
필립스 아벤트 내추럴 젖꼭지는 내추럴 젖병과 함께 사용하시기를 권장합니다.
변속 젖꼭지를 사용하면 농도에 따라 유량을 조절할 수 있으며, 아기가 먹는 속도에 완벽하게 맞출 수 있습니다. 이유식이나 수프를 섞은 우유, 즉 더 걸쭉한 우유에는 아벤트 변속 젖꼭지를 사용하는 것이 좋습니다. 아기가 더 빠르게 먹을 수 있게 되면 필립스 아벤트 변속 젖꼭지를 사용해 보세요.
디자인
원산지 국가
재질
포함된 항목
유두
기능
발달 단계
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