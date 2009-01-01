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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 클래식 어드밴스드 PES (신생아, 125ml)

    SCF660/17

    충분한 수유, 편안한 숙면

    보채는 현상은 아기들의 울음 습관 중 가장 흔히 나타나는 반응입니다. 필립스 아벤트 고급 클래식 젖병은 아기들의 배앓이***와 보챔을 현저하게 줄여 줍니다. 특히 밤시간 동안 아기들의 보챔이 줄어듭니다.**

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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 클래식 어드밴스드 PES (신생아, 125ml)

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    충분한 수유, 편안한 숙면

    아기의 숙면을 도와줍니다.

    • AVENT 아벤트 숙면젖병 클래식 어드밴스드 PES
    • 125ml
    • 신생아용 젖꼭지
    • 신생아용
    임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

    임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

    충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**

    공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입

    공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입

    아기가 우유를 먹을 때, 젖꼭지의 독특한 밸브가 구부러져 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로서 배앓이를 방지시켜 주고, 모유수유 할 때와 같이 아기가 우유의 흐름을 조절할 수 있어 자연스러운 수유가 가능합니다.

    아기의 빠는 속도에 맞춰 선택할 수 있는 5단계의 젖꼭지

    아기의 빠는 속도에 맞춰 선택할 수 있는 5단계의 젖꼭지

    5단계의 젖꼭지가 제공되므로 아기의 빠는 속도에 맞추어 선택할 수 있습니다.

    필립스 아벤트 숙면젖병(Advanced)은 PES소재(BPA free)로 만들어졌습니다.

    필립스 아벤트 숙면젖병(Advanced)은 PES소재(BPA free)로 만들어졌습니다.

    3개의 부품으로만 구성되어 있어 세척이 간편합니다.

    필립스 아벤트 숙면 젖병(Advanced)은 간단한 3개의 부품으로 구성되어 있어 세척이 간편합니다. 별도의 뚜껑이 포함되어 있어 젖병 보관 시 또는 외출 시에도 젖병을 위생적으로 관리할 수 있습니다. 임상 실험을 통해 필립스 아벤트 젖병을 다른 제품과 12개월 간 비교한 결과, 세척 편이성(p=0.04) 및 조립 용이성(p=0.02) 면에서 필립스 아벤트 젖병에 대한 엄마들의 만족도가 월등히 높은 것으로 나타났습니다.

    필립스 아벤트 숙면젖병(Advanced)은 벌꿀 색상의 PES 소재(BPA free)로 내구성이 뛰어납니다.

    필립스 아벤트 숙면젖병(Advanced)은 벌꿀 색상의 PES 소재(BPA free)로 내구성이 뛰어납니다.

    기술 사양

    • 디자인

      젖병 디자인
      • 손쉬운 조립
      • 손쉬운 세척
      • 잡기 편한 디자인
      • 넓은 젖병 입구

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 재질

      BPA free*
      가능*

    • 포함된 항목

      고급 클래식 젖병
      1  개입

    • 용량
      125  oz
      재질
      • BPA free
      • 뛰어난 내구성

    • 기능

      배앓이 방지 밸브
      일체형 밸브

    • 발달 단계

      단계
      • 0-6개월
      • 0 - 6개월

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    • * 임상 연구를 통해 생후 2주 된 아기에게 사용한 결과, 필립스 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들의 보챔 횟수가 다른 젖병을 사용한 아기보다 적었습니다. (2008년 런던 아동 보건 연구소 연구 결과)
    • ** 임상 연구 결과에 따르면 생후 2주 된 유아 중 아벤트 숙면젖병을 사용한 아기들이 다른 젖병을 사용한 아기들보다 배앓이가 덜하였으며, 특히 밤에 효과적이었습니다.

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