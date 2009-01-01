3개의 부품으로만 구성되어 있어 세척이 간편합니다.

필립스 아벤트 숙면 젖병(Advanced)은 간단한 3개의 부품으로 구성되어 있어 세척이 간편합니다. 별도의 뚜껑이 포함되어 있어 젖병 보관 시 또는 외출 시에도 젖병을 위생적으로 관리할 수 있습니다. 임상 실험을 통해 필립스 아벤트 젖병을 다른 제품과 12개월 간 비교한 결과, 세척 편이성(p=0.04) 및 조립 용이성(p=0.02) 면에서 필립스 아벤트 젖병에 대한 엄마들의 만족도가 월등히 높은 것으로 나타났습니다.