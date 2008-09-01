SCF666/17
충분한 수유, 편안한 숙면
보채는 현상은 아기들의 울음 습관 중 가장 흔히 나타나는 반응입니다. 필립스 아벤트 고급 클래식 젖병은 아기들의 배앓이***와 보챔을 현저하게 줄여 줍니다. 특히 밤시간 동안 아기들의 보챔이 줄어듭니다.**모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**
아기가 우유를 먹을 때, 젖꼭지의 독특한 밸브가 구부러져 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로서 배앓이를 방지시켜 주고, 모유수유 할 때와 같이 아기가 우유의 흐름을 조절할 수 있어 자연스러운 수유가 가능합니다.
5단계의 젖꼭지가 제공되므로 아기의 빠는 속도에 맞추어 선택할 수 있습니다.
필립스 아벤트 숙면 젖병(Advanced)은 간단한 3개의 부품으로 구성되어 있어 세척이 간편합니다. 별도의 뚜껑이 포함되어 있어 젖병 보관 시 또는 외출 시에도 젖병을 위생적으로 관리할 수 있습니다. 임상 실험을 통해 필립스 아벤트 젖병을 다른 제품과 12개월 간 비교한 결과, 세척 편이성(p=0.04) 및 조립 용이성(p=0.02) 면에서 필립스 아벤트 젖병에 대한 엄마들의 만족도가 월등히 높은 것으로 나타났습니다.
필립스 아벤트 숙면젖병(Advanced)은 벌꿀 색상의 PES 소재(BPA free)로 내구성이 뛰어납니다.
디자인
원산지 국가
재질
포함된 항목
병
기능
발달 단계
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.