SCF671
모유수유, 혼합수유에 가장 적합한 젖병
피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 소재와 유연한 나선형으로 디자인된 새로운 젖꼭지는 엄마의 가슴 모양과 더욱 유사하게 만들어졌습니다. 엄마의 가슴을 닮은 편안한 꽃잎 모양의 젖꼭지가 아이에게 자연스럽게 밀착되어 혼합 수유에 적합합니다.모든 혜택 보기
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내추럴 유리 젖병은 내열 강화 유리로 만들어져 냉장 보관 및 가열 시에 안전하며 소독에도 적합합니다.
넓은 가슴 모양의 젖꼭지가 엄마의 가슴처럼 자연스럽게 밀착되도록 설계되어 아기가 보다 편안하고 만족스럽게 수유할 수 있습니다.
피부에 부드럽게 작용하는 스킨 소프트 젖꼭지 소재가 엄마의 가슴 느낌과 더욱 유사해져 혼합 수유가 용이해집니다.
편안한 꽃잎 모양과 나선형 디자인 덕분에 부드러움과 유연성이 향상되어 젖꼭지가 함몰되지 않고 아기가 자연스럽게 혀를 움직여서 수유 할 수 있습니다.
공기가 아이의 뱃속 대신 젖병으로 유입되어 아기의 보챔과 불편함을 줄여줍니다.
유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.
새로운 필립스 아벤트 내추럴 젖병은 기존 필립스 아벤트 제품군(단, 클래식 젖병과 컵 핸들 제외)과 함께 사용할 수 있습니다. 다만, 내추럴 젖병은 내추럴 젖꼭지와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
필립스 아벤트 내추럴 젖병은 BPA free* 소재인 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.
병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.
최고급 붕규산 소재 유리로 최고급 순도와 품질을 보증합니다.
필립스 아벤트 내추럴 젖병은 아기의 모든 성장 단계에 맞춰 4가지 크기와 7가지의 다른 젖꼭지로 제공됩니다. 젖꼭지의 부드러움, 유연성 및 디자인이 다르고, 유입 속도가 빨라지고 젖병 크기가 커지므로 아기의 성장과 발달 단계에 따라 선택할 수 있습니다.
디자인
재질
포함된 항목
간편한 사용
병
기능
발달 단계
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