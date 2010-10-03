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임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*
자사의 클래식 젖병은 지난 30년간 엄마들에게 지속적인 신뢰 속에 사랑 받아 온 제품입니다. 즐겁고 편안하게 수유할 수 있도록 설계되었으며, 젖병의 배앓이와 보챔 감소 효과는 임상적으로도 입증되었습니다.*모든 혜택 보기
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충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**
유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.
아기가 우유를 먹을 때, 아벤트 젖꼭지의 유니크한 밸브가 구부러져 아기의 뱃속이 아닌 젖병으로 공기가 유입되어 배앓이를 방지합니다.*
필립스 아벤트 숙면젖병(Classic+)은 PP소재(polypropylene, BPA free)로 만들어졌습니다.
병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.
필립스 아벤트 숙면젖병에는 다양한 속도의 젖꼭지가 제공되어 아기의 발달 단계에 맞춰 사용이 가능합니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 젖꼭지에 표시된 월령표시를 참고하여 사용하시기 바랍니다. 모든 젖꼭지는 2개 단위로 제공됩니다.
필립스 아벤트 숙면젖병(Classic)은 항상 어댑터 링과 함께 사용하셔야 합니다.
독특한 배앓이 방지 밸브는 아기가 수유 리듬에 맞춰 흐름을 조절할 수 있게 제작되어 과식하거나 토하는 경우나 트림, 가스를 줄여줍니다.
필립스 아벤트 숙면 젖병은 필립스 아벤트 내추럴 젖병을 제외한 모든 필립스 아벤트 제품군과 호환 가능합니다. 숙면 젖병은 클래식 젖꼭지하고만 사용하길 권장합니다.
디자인
재질
포함된 항목
호환성
간편한 사용
병
기능
발달 단계
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