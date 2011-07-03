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  • 임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과* 임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과* 임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

    Philips Avent 아벤트 숙면젖병(Classic) 11oz/330ml

    SCF686/17

    임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

    보채는 현상은 아기들의 울음 습관 중 가장 흔히 나타나는 반응입니다. 임상 연구에 따르면 필립스 아벤트 숙면젖병 (SCF686/17)은 아기들의 배앓이와 보챔을 확연히 줄여 주는 효과가 있다고 나타났습니다. 특히 밤시간 동안 아기들의 보챔이 줄어듭니다.*

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    Philips Avent 아벤트 숙면젖병(Classic) 11oz/330ml

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    임상적으로 입증된 배앓이와 보챔 감소 효과*

    30년간 신뢰 받아온 브랜드

    • 아벤트 숙면젖병(Classic) 1개입
    • 330ml/11oz
    • 변속 젖꼭지
    • 3개월 이상
    임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

    임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

    충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    유니크한 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.

    임상적으로 입증된 배앓이 방지 시스템

    임상적으로 입증된 배앓이 방지 시스템

    아기가 우유를 먹을 때, 아벤트 젖꼭지의 유니크한 밸브가 구부러져 아기의 뱃속이 아닌 젖병으로 공기가 유입되어 배앓이를 방지합니다.*

    BPA free*

    BPA free*

    필립스 아벤트 숙면젖병(Classic+)은 PP소재(polypropylene, BPA free)로 만들어졌습니다.

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.

    다양한 속도의 젖꼭지 선택 가능

    다양한 속도의 젖꼭지 선택 가능

    필립스 아벤트 숙면젖병에는 다양한 속도의 젖꼭지가 제공되어 아기의 발달 단계에 맞춰 사용이 가능합니다. 아기의 성장 속도는 저마다 다를 수 있으므로 젖꼭지에 표시된 월령표시를 참고하여 사용하시기 바랍니다. 모든 젖꼭지는 2개 단위로 제공됩니다.

    어댑터 링과 함께 사용

    어댑터 링과 함께 사용

    필립스 아벤트 숙면젖병(Classic)은 항상 어댑터 링과 함께 사용하셔야 합니다.

    쉽게 밀착되는 독특한 젖꼭지 밸브

    독특한 배앓이 방지 밸브는 아기가 수유 리듬에 맞춰 흐름을 조절할 수 있게 제작되어 과식하거나 토하는 경우나 트림, 가스를 줄여줍니다.

    필립스 아벤트 제품들과 호환 가능

    필립스 아벤트 숙면 젖병은 필립스 아벤트 내추럴 젖병을 제외한 모든 필립스 아벤트 제품군과 호환 가능합니다. 숙면 젖병은 클래식 젖꼭지하고만 사용하길 권장합니다.

    기술 사양

    • 디자인

      젖병 디자인
      • 인체공학적 디자인
      • 넓은 젖병 입구

    • 재질

      젖병
      • BPA free*
      • 폴리프로필렌
      젖꼭지
      • BPA free*
      • 부드러운 실리콘

    • 포함된 항목

      젖병
      1  개입

    • 호환성

      호환 가능
      유축기, VIA 다목적 용기와 클래식 젖꼭지

    • 간편한 사용

      젖병 사용
      • 손쉬운 세척
      • 잡기 편한 디자인
      편리한 사용
      • 식기세척기 및 전자레인지 사용 가능
      • 5가지 부품 구성

    • 재질
      BPA free*

    • 기능

      밀착
      • 쉬운 밀착
      • 모유 수유와 흡사
      젖꼭지
      • 이중 배앓이 방지 시스템
      • 수유 리듬에 따라 조절 가능

    • 발달 단계

      단계
      0-12개월

    Badge-D2C

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    • 0% BPA, EU 규정10/2011 준수
    • 2주 된 아기에게 필립스 아벤트 젖병을 사용한 결과, 기존 타 브랜드 젖병을 사용한 아기보다 배앓이의 발생 빈도가 낮아졌습니다. 2주 된 아기에게 필립스 아벤트 젖병을 사용한 결과, 타 유명 브랜드 젖병을 사용한 경우보다 보챔이 감소하는 것으로 나타났습니다.

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