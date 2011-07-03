임상적으로 입증된 현저한 보챔 감소

충분한 수면과 영양 공급은 아기의 건강과 행복에 매우 중요합니다. 유아용 젖병 디자인이 "유아 행동"에 영향을 주는지 여부를 확인하기 위해 실시한 임상 실험 결과, 필립스 아벤트 클래식 젖병은 비교 대상 젖병에 비해 보챔을 하루에 약 28분이나 더 줄여 주는 것으로 나타났습니다(46분 vs. 74분, p=0.05). 특히 밤에 더욱 효과적이었습니다.**