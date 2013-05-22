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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 내츄럴 (신생아, 125ml)

    SCF690/17

    2 수상 내용

    혼합수유에 용이

    새로워진 아벤트 젖병이 아기와 엄마의 내추럴한 젖병 수유를 도와 줍니다.혁신적인 꽃잎 모양 디자인의 아벤트 내추럴 젖꼭지는 엄마 젖처럼 넓은 젖꼭지로 자연스러운 젖물림을 통해 모유수유 및 혼합 수유를 용이하게 합니다.

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    Philips Avent AVENT 아벤트 숙면젖병 내츄럴 (신생아, 125ml)

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    혼합수유에 용이

    자연스러운 밀착

    • AVENT 아벤트 숙면젖병 내츄럴
    • 125ml
    • 신생아용 젖꼭지
    • 신생아용
    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    넓은 가슴 모양의 젖꼭지로 자연스러운 밀착

    엄마 가슴과 유사한 넓은 가슴 모양의 젖꼭지 덕분에 아기가 자연스럽게 밀착할 수 있으므로 혼합 수유가 용이해집니다.

    독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

    독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

    꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.

    혁신적인 이중 밸브 디자인 덕분에 뛰어난 배앓이 방지 시스템

    혁신적인 이중 밸브 디자인 덕분에 뛰어난 배앓이 방지 시스템

    혁신적인 이중 밸브 디자인이 공기가 아기의 뱃속 대신 젖병으로 유입되도록 함으로써 배앓이와 불편함을 감소 시킵니다.

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    최고의 편안함을 선사하는 인체공학적 디자인

    독특한 형태의 디자인으로 어떤 각도에서 젖병을 잡아도 편안하며, 아기의 작은 손에 꼭 맞게 디자인되었습니다.

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    사용 및 세척이 용이하며 조립이 빠르고 쉬움

    병목이 넓어 주입과 세척이 편리하며, 간소화된 부품구성으로 빠르고 간단하게 조립이 가능합니다.

    BPA free* 젖병

    BPA free* 젖병

    필립스 아벤트 내추럴 젖병은 BPA free* 소재인 폴리프로필렌으로 만들어졌습니다.

    1984년부터 엄마들이 신뢰하는 제품

    필립스 아벤트는 1984년부터 실제 모유 수유 방법에 착안하여 제품을 디자인하고 생산해 왔으며, 끊임없는 연구 및 임상 실험을 통해 제품을 개선해왔습니다.

    필립스 아벤트 제품과 호환 가능

    필립스 아벤트 내추럴 젖병은 기존 필립스 아벤트 제품군(단, 숙면젖병과 매직컵 핸들 제외)과 호환 사용이 가능합니다. 다만, 내추럴 젖병은 내추럴 젖꼭지와 함께 사용하시기를 권장합니다.

    다양한 크기로 제공

    필립스 아벤트 내추럴 젖병은 60ml/2oz, 125ml/4oz, 260ml/9oz, 330ml/11oz의 네 가지 용량으로 제공됩니다. 젖병은 낱개 및 여러 개 들이 포장으로 제공됩니다.

    기술 사양

    • 디자인

      젖병 디자인
      • 인체공학적 디자인
      • 넓은 젖병 입구

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 재질

      젖병
      • BPA free*
      • 폴리프로필렌
      젖꼭지
      • BPA free*
      • 실리콘

    • 포함된 항목

      젖병
      1 개  개입

    • 간편한 사용

      편리한 사용
      • 손쉬운 조립
      • 손쉬운 세척
      • 잡기 편한 디자인
      • 식기세척기 및 전자레인지 사용 가능

    • 용량
      125ml
      재질
      BPA free*

    • 기능

      편리한 사용
      세척 및 조립이 용이
      밀착
      편리한 혼합수유
      젖꼭지
      • 뛰어난 배앓이 방지 시스템
      • 자연스러운 밀착
      • 매우 부드럽고 유연한 젖꼭지
      • 독특하고 편안한 꽃잎 모양 디자인

    • 발달 단계

      단계
      0-12개월

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