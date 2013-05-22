독특한 꽃잎 모양 디자인과 함몰 걱정 없는 부드럽고 유연한 젖꼭지

꽃잎 모양의 디자인이 젖꼭지의 부드러움과 유연성을 향상시켜주고 함몰을 방지하여 수유 시 아기가 보다 편안하고 만족스러움을 느낄 수 있습니다.