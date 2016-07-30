아기의 변화하는 요구 사항에 딱 맞는 디자인

필립스 아벤트 내추럴 젖병은 아기의 모든 성장 단계에 맞춰 4가지 크기와 7가지의 다른 젖꼭지로 제공됩니다. 젖꼭지의 부드러움, 유연성 및 디자인이 다르고, 유입 속도가 빨라지고 젖병 크기가 커지므로 아기의 성장과 발달 단계에 따라 선택할 수 있습니다.