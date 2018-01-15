간편한 사용

우선 젖병을 우유로 가득 채우고 에어프리™ 공기 배출구를 젖꼭지 가장자리에 놓고 조입니다. 젖병을 아래로 기울여 젖꼭지가 우유로 차면 모든 준비가 끝납니다. 수유를 할 때는 에어프리™ 공기 배출구가 위로 향하게 하세요. 젖병이 수평 상태여도 젖꼭지가 우유로 가득하기 때문에 아기를 똑바로 앉힌 상태에서 수유할 수 있습니다.