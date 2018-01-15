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    Philips Avent 에어프리™ 공기 배출구

    SCF819/02

    배앓이, 가스, 역류*를 줄여주는 설계

    필립스 고유의 에어프리 공기 배출구는 수유 중 젖꼭지에 우유가 가득 차도록 하여 아기가 삼키는 공기의 양을 줄일 수 있도록 설계되었습니다.

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    Philips Avent 에어프리™ 공기 배출구

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    배앓이, 가스, 역류*를 줄여주는 설계

    • 2개
    공기 없이 우유로 가득해 똑바로 앉은 자세로 수유 가능

    공기 없이 우유로 가득해 똑바로 앉은 자세로 수유 가능

    젖병이 수평 상태여도 젖꼭지가 우유로 가득하기 때문에 아기를 자연스럽게 똑바로 앉힌 상태에서 수유할 수 있습니다. 이 덕분에 역류가 줄고, 소화가 원활해지기 때문에 엄마와 아기가 모두 편안하게 수유할 수 있습니다.

    공기 없이 우유로 가득한 젖꼭지

    공기 없이 우유로 가득한 젖꼭지

    필립스 고유의 에어프리™ 공기 배출구는 젖꼭지에서 공기를 빼내어 수유 시 아기가 삼키는 공기의 양을 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 이 덕분에 배앓이, 역류, 가스 등 흔히 일어나는 문제가 적게 발생합니다.

    단 하나의 부품으로 구성된 에어프리™ 공기 배출구로 손쉽게 세척 및 조립 가능

    단 하나의 부품으로 구성된 에어프리™ 공기 배출구로 손쉽게 세척 및 조립 가능

    필립스 아벤트 배앓이 방지 및 클래식+ 젖병 제품군 전체에 에어프리™ 공기 배출구를 손쉽게 조립할 수 있습니다. 또한 공기 배출구는 단 하나의 부품으로 구성되어 있기 때문에 세척이 용이합니다.

    간편한 사용

    간편한 사용

    우선 젖병을 우유로 가득 채우고 에어프리™ 공기 배출구를 젖꼭지 가장자리에 놓고 조입니다. 젖병을 아래로 기울여 젖꼭지가 우유로 차면 모든 준비가 끝납니다. 수유를 할 때는 에어프리™ 공기 배출구가 위로 향하게 하세요. 젖병이 수평 상태여도 젖꼭지가 우유로 가득하기 때문에 아기를 똑바로 앉힌 상태에서 수유할 수 있습니다.

    모든 사이즈의 필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병과 호환 가능

    모든 사이즈의 필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병과 호환 가능

    필립스 아벤트 에어프리™ 공기 배출구는 필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병(125ml/4oz, 260ml/9oz, 330ml/11oz)과 호환 가능합니다. 에어프리 공기 배출구는 내추럴 젖병과 호환되지 않습니다.

    기술 사양

    • 에어프리™ 공기 배출구

      재질
      PBT 및 LSR

    • 구성품

      에어프리 공기 배출구
      2  개입

    • 편리한 사용

      에어프리™ 공기 배출구
      식기세척기 및 전자레인지 사용 가능, 조립 및 세척 용이

    • 기능

      편리한 사용
      • 세척 및 조립이 용이
      • 조립이 쉬운 1가지 부품
      호환성
      배앓이 방지 및 클래식+ 젖병 제품군 전체와 호환 가능

    • 발달 단계

      단계
      0-6개월

    Badge-D2C

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    • 에어프리™ 공기 배출구는 아기가 삼키는 공기의 양을 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 젖병이 수평 상태여도 젖꼭지가 우유로 가득하기 때문에 아기를 똑바로 앉힌 상태에서 수유할 수 있습니다. 아기가 삼키는 공기의 양이 줄어들어 배앓이, 가스, 역류 등 흔히 일어나는 문제를 줄여 줍니다.
    • 필립스 아벤트 젖병으로 수유한 생후 2주의 아기는 일반 젖병을 사용한 아기에 비해 배앓이가 줄었고 타사 젖병을 사용한 아기보다 밤에 덜 보채는 것으로 나타났습니다.
    • 배앓이란 무엇이며, 아기에게는 어떤 영향을 줄까요? 배앓이는 수유 중에 삼키는 공기가 그 원인 중 하나로, 이로 인해 아기가 소화 기관의 불편함을 느끼게 됩니다. 증상에는 울거나 보챔, 가스 참, 구토 등이 포함됩니다.

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