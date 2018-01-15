SCF819/02
배앓이, 가스, 역류*를 줄여주는 설계
필립스 고유의 에어프리 공기 배출구는 수유 중 젖꼭지에 우유가 가득 차도록 하여 아기가 삼키는 공기의 양을 줄일 수 있도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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젖병이 수평 상태여도 젖꼭지가 우유로 가득하기 때문에 아기를 자연스럽게 똑바로 앉힌 상태에서 수유할 수 있습니다. 이 덕분에 역류가 줄고, 소화가 원활해지기 때문에 엄마와 아기가 모두 편안하게 수유할 수 있습니다.
필립스 고유의 에어프리™ 공기 배출구는 젖꼭지에서 공기를 빼내어 수유 시 아기가 삼키는 공기의 양을 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 이 덕분에 배앓이, 역류, 가스 등 흔히 일어나는 문제가 적게 발생합니다.
필립스 아벤트 배앓이 방지 및 클래식+ 젖병 제품군 전체에 에어프리™ 공기 배출구를 손쉽게 조립할 수 있습니다. 또한 공기 배출구는 단 하나의 부품으로 구성되어 있기 때문에 세척이 용이합니다.
우선 젖병을 우유로 가득 채우고 에어프리™ 공기 배출구를 젖꼭지 가장자리에 놓고 조입니다. 젖병을 아래로 기울여 젖꼭지가 우유로 차면 모든 준비가 끝납니다. 수유를 할 때는 에어프리™ 공기 배출구가 위로 향하게 하세요. 젖병이 수평 상태여도 젖꼭지가 우유로 가득하기 때문에 아기를 똑바로 앉힌 상태에서 수유할 수 있습니다.
필립스 아벤트 에어프리™ 공기 배출구는 필립스 아벤트 배앓이 방지 젖병(125ml/4oz, 260ml/9oz, 330ml/11oz)과 호환 가능합니다. 에어프리 공기 배출구는 내추럴 젖병과 호환되지 않습니다.
에어프리™ 공기 배출구
구성품
편리한 사용
기능
발달 단계
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