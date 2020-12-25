빨고, 삼키고, 숨쉬는 아기의 흐름대로

아기편한 젖꼭지는 아기의 개별 수유 리듬에 맞춰 모유가 나오며, 동시에 에어프리벤트는 아기의 뱃속에 공기가 들어가지 않도록 설계되어 배앓이, 가스, 역류를 방지할 수 있습니다.