빨고, 삼키고, 숨쉬는 아기의 흐름대로

아기편한 젖꼭지는 아기가 적극적으로 빨 때 모유가 나옵니다. 아기는 젖병 사용 시 엄마의 모유 수유 원리와 비슷하게 본인의 자연스러운 수유 리듬에 따라 마시고, 삼키고, 숨을 쉴 수 있어 모유와 젖병 간의 혼합 수유가 더 용이해집니다.