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빨고, 삼키고, 숨쉬는 아기의 흐름대로
아기편한 젖꼭지는 아기가 적극적으로 빨 때 모유가 나옵니다. 아기는 젖병 사용 시 엄마의 모유 수유 원리와 비슷하게 본인의 자연스러운 수유 리듬에 따라 마시고, 삼키고, 숨을 쉴 수 있어 모유와 젖병 간의 혼합 수유가 더 용이해집니다.모든 혜택 보기
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내추럴 리스폰스 젖꼭지는 아기의 자연스러운 수유 리듬에 맞춰 모유가 나와 모유 수유와 젖병 수유를 쉽게 병행할 수 있습니다. 젖꼭지 입구는 아기가 적극적으로 마실 때만 우유가 나오는 독특한 형태로 되어 있어 아기가 삼키거나 숨을 쉴 때는 우유가 흐르지 않게 설계되었습니다.
배앓이 방지 밸브는 수유 중 아기의 뱃속에 공기가 들어가지 않도록 설계되어 배앓이와 불편함을 줄여줍니다.
독특한 젖꼭지 입구는 아기가 빨 때만 나오도록 설계되어 있어 집에서나 외출 시 우유가 흐르는 것을 방지할 수 있습니다.
우리는 모두 각자의 속도대로 학습합니다. 젖을 빠는 것도 배워야 하며, 어떤 아기는 다른 아기보다 빠르게 발달하기도 합니다. 이 때문에 몇몇 아기들은 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 쓰기 전에 먼저 "First Flow" 젖꼭지(젖꼭지 0)를 사용합니다. 아기가 내추럴 리스폰스 젖꼭지로 50ml/1.7oz를 먹는 데 20분 이상 걸린다면 "First Flow"로 바꿔보세요. 아기가 먹지 않고 젖꼭지를 가지고 놀거나 불만족스러워한다면 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 더 높은 유속으로 사용해 보십시오. 계속해서 수유에 어려움이 있을 경우 의료 전문가와 상담하십시오.
인체공학적으로 설계한 젖병은 어떤 각도에서도 손에 딱 맞아 수유가 매우 편해집니다. 엄마의 손에도 꼭 맞고 아기 손으로도 쉽게 잡을 수 있습니다.
황금색으로 유명한 PPSU는 편안함과 내구성이 모두 뛰어난 재질입니다. 이 소재는 가벼우면서도 유리와 비슷하게 내열성*이 뛰어나다는 특징이 있습니다.
넓은 젖병 입구로 내용물 넣기가 편리하고 손쉬운 세척도 가능하며, 간소화된 부품구성으로 쉽고 빠른 조립이 가능합니다.
부드러운 실리콘 재질로 구성된 아기편한 젖꼭지는 아기의 개별 수유 리듬에 맞춰 여러 단계로 나뉘어 제작되었습니다.
필립스 아벤트 아기편한 젖꼭지는 유속 기반 단계로 새롭게 전환되었습니다. 젖병과 함께 제공되는 젖꼭지로 먼저 시작해 보세요. 수유 시 아기의 입에서 내용물이 새거나 역류할 경우 단계를 더 낮춰보세요. 아기가 마시지 않고 젖꼭지를 갖고 놀거나 답답해하는 것 같으면 더 높은 단계를 시도해 보세요. 패키지 변경에 따라 두 가지 스타일의 패키지 중 하나를 받으실 수 있습니다.
유축기와 젖병, 컵 부품을 필요에 따라 알맞게 조합하여 사용할 수 있습니다.
아벤트 내추럴 리스폰스 젖병은 일반 젖병과는 달리 모유 수유 원리를 적용하였습니다. 때문에 모유 수유와 마찬가지로 아기가 적응하는 데에 시간이 걸릴 수 있으나, 이는 자연스러운 현상이니 아기가 젖병에 잘 적응할 수 있도록 조금만 기다려주세요.
넓고, 부드러우며, 유연한 젖꼭지는 엄마의 가슴 형태와 느낌을 그대로 구현하여 아기가 편안하게 밀착하고 수유할 수 있게 도와줍니다.
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