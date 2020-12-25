SCY962/02
빨고, 삼키고, 숨쉬는 아기의 흐름대로
아기편한 젖꼭지는 아기가 적극적으로 빨 때 모유가 나옵니다. 아기는 젖병 사용 시 엄마의 모유 수유 원리와 비슷하게 본인의 자연스러운 수유 리듬에 따라 마시고, 삼키고, 숨을 쉴 수 있어 모유와 젖병 간의 혼합 수유가 더 용이해집니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
아기편한 젖꼭지는 아기의 자연스러운 수유 리듬에 맞춰 내용물이 나와 모유 수유와 젖병 수유를 쉽게 병행할 수 있습니다. 젖꼭지 입구는 아기가 적극적으로 마실 때만 내용물이 나오는 독특한 형태로 되어 있어 아기가 삼키거나 숨을 쉴 때는 흐르지 않게 설계되었습니다.
넓고 부드러운 가슴 모양의 젖꼭지는 엄마의 가슴 형태와 느낌을 그대로 구현하여 아기가 편안하게 밀착할 수 있으며, 혼합 수유를 수월하게 하는 데에 도움을 줍니다.
우리는 모두 각자의 속도대로 학습합니다. 젖을 빠는 것도 배워야 하며, 어떤 아기는 다른 아기보다 빠르게 발달하기도 합니다. 이 때문에 몇몇 아기들은 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 쓰기 전에 먼저 "First Flow" 젖꼭지(젖꼭지 0)를 사용합니다. 아기가 내추럴 리스폰스 젖꼭지로 50ml/1.7oz를 먹는 데 20분 이상 걸린다면 "First Flow"로 바꿔보세요. 아기가 먹지 않고 젖꼭지를 가지고 놀거나 불만족스러워한다면 내추럴 리스폰스 젖꼭지를 더 높은 유속으로 사용해 보십시오. 계속해서 수유에 어려움이 있을 경우 의료 전문가와 상담하십시오.
배앓이 방지 밸브는 수유 중 아기의 뱃속에 공기가 들어가지 않도록 설계되어 배앓이와 불편함을 줄여줍니다.
젖꼭지 입구는 아기가 빨 때만 나오도록 설계되어 있어 집에서나 외출 시 우유가 흐르는 것을 방지할 수 있습니다.
아기마다 수유 방식이 다르고 발달 속도도 다릅니다. 필립스 아벤트는 이를 고려하여 아기의 개별 수유 리듬에 맞춰 여러 단계의 젖꼭지를 개발하였습니다. 아기편한 젖꼭지는 모두 부드러운 실리콘으로 제작하였습니다.
필립스 아벤트 아기편한 젖꼭지는 유속 기반 단계로 새롭게 전환되었습니다. 젖병과 함께 제공되는 젖꼭지로 먼저 시작해 보세요. 수유 시 아기의 입에서 내용물이 새거나 역류할 경우 단계를 더 낮춰보세요. 아기가 마시지 않고 젖꼭지를 갖고 놀거나 답답해하는 것 같으면 더 높은 단계를 시도해 보세요. 패키지 변경에 따라 두 가지 스타일의 패키지 중 하나를 받으실 수 있습니다.
필립스 아벤트는 젖꼭지 패키지를 100% 종이 포장재로 전환함으로써 탄소 배출량을 줄였습니다. 이를 통해 플라스틱 사용량을 연간 300톤 줄이고** 화석 연료 사용량을 88% 줄일 수 있었고*, 환경에 미치는 영향을 가능한 한 최소화했습니다.
필립스 아벤트 아기편한 젖병은 일반 젖병과는 달리 모유 수유 원리를 적용하였습니다. 때문에 모유 수유와 마찬가지로 아기가 적응하는 데에 시간이 걸릴 수 있으나, 이는 자연스러운 현상이니 아기가 젖병에 잘 적응할 수 있도록 조금만 기다려주세요.
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.