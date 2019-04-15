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  • 무선의 자유, 강력한 사운드. 무선의 자유, 강력한 사운드. 무선의 자유, 강력한 사운드.

    2000 series 헤드폰

    SHB2505WT/00

    무선의 자유, 강력한 사운드.

    Upbeat True Wireless 헤드폰은 생동감 넘치는 색상과 함께 완전한 자유를 선사합니다. 안정적인 연결과 더욱 길어진 배터리 수명, 컴팩트한 충전 케이스로 선 없이 순간을 즐겨보세요. 안정적인 착용을 위해 안정 핀을 사용하도록 설계되었습니다.

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    2000 series 헤드폰

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    무선의 자유, 강력한 사운드.

    • 6mm 드라이버/밀폐형
    • Bluetooth®
    • 화이트

    부드러운 고무 윙팁. 편안하고 안정적인 착용감.

    꼭 맞는 착용감의 가벼운 디자인 덕분에 정말 편안하게 사운드를 즐길 수 있습니다. 부드러운 고무 윙팁이 바깥쪽 귀의 접히는 부분 아래쪽에 밀착하여 안정적인 착용감을 제공합니다. 교체할 수 있는 고무 이어 팁 커버는 한순간의 비트도 놓치지 않게 꼭 맞는 밀착감을 선사합니다.

    6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버. 탁월한 사운드. 파워풀한 저음

    6mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버가 탁월한 사운드와 파워풀한 저음을 전달합니다. 타원형 튜브가 적정 수준의 소음 차단 효과를 극대화합니다. 주변 환경의 소리를 계속 들으려면 모노 모드를 사용하여 한쪽 귀로만 듣도록 선택할 수 있습니다.

    다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어

    다기능 버튼으로 음악과 통화를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 수신 전화를 거부하고 계속 음악을 듣고 싶을 때는 버튼을 누르기면 하면 됩니다. 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크로 통화할 때 선명한 음질을 유지할 수 있습니다.

    버튼을 두 번 누르면 휴대폰의 음성 지원이 작동됩니다.

    버튼을 두 번 눌러 휴대폰의 음성 지원을 켭니다. Siri 또는 Google Assistant에 플레이리스트를 설정하고, 친구에게 전화 걸기 또는 메시지 전송, 날씨 확인 등을 요청해보세요.

    스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색

    헤드폰은 케이스에서 꺼내는 즉시 페어링할 준비가 됩니다. 한 번 페어링이 되었으면 헤드폰이 이전에 페어링된 장치를 기억합니다.

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

    휴대용 충전 케이스. 주머니 속에서 여러 번 충전.

    체육관에서나 운동장에서나 함께하세요. 이 진정한 무선 이어폰형 헤드폰은 휴대가 매우 용이한 충전 케이스와 함께 제공됩니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      다이어프램
      PET
      마그넷 유형
      네오디뮴
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      스피커 직경
      6  mm
      감도
      90  dB
      최대 전원 입력
      30  mW
      임피던스
      16  ohm

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      5.0
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • 핸즈프리
      • HFP
      • HSP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      37  cm
      소비자 패키지 수
      24
      27  cm
      총 중량
      4.2  kg
      높이
      23.5  cm
      GTIN
      1 87 12581 75819 3
      순 중량
      1.104  kg
      용기 중량
      3.096  kg

    • 편의성

      통화 관리
      • 통화 응답/통화 종료
      • 대기 중 통화
      • 마이크 음소거
      • 수신 거부
      • 두 통화 간 전환

    • 내부 상자

      길이
      17.8  cm
      소비자 패키지 수
      3
      12.8  cm
      높이
      10.4  cm
      순 중량
      0.138  kg
      총 중량
      0.4  kg
      용기 중량
      0.262  kg
      GTIN
      2 87 12581 75819 0

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 이온
      음악 재생 시간
      3+9  시간
      대기 시간
      60시간
      통화 시간
      3시간
      배터리 중량
      2.5g

    • 포장 크기

      높이
      15  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.5  cm
      깊이
      4  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      87 12581 75819 6
      총 중량
      0.12  kg
      순 중량
      0.046  kg
      용기 중량
      0.074  kg

    • 제품 규격

      높이
      6.5  cm
      4.1  cm
      깊이
      3.6  cm
      중량
      0.046  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      USB 케이블

    • 디자인

      색상
      화이트

    구성품

    기타 구성품

    • 3가지 크기의 이어 캡
    • USB 충전 케이블
    Badge-D2C

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