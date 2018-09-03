SkinIQ 기술로

필립스 S9000 Prestige 면도기는 일주일 정도 자란 수염에도 놀라울 정도로 부드럽고 밀착되는 면도 경험을 선사합니다. SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 사용자가 원하는 면도 경험을 제공하기 위해 움직임을 감지하고 조정합니다.