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마침내 밀착의 한계를 초월한 절삭력
항공우주 산업에서 사용하는 것과 유사한 스틸로 제조된 자가 연마 면도날로 극한의 내구성을 제공하며, 혹독한 조건에서도 예리함을 잃지 않고 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 매일 피부 자극이 거의 없는 최대 0.00ųm*의 밀착력을 느껴보세요.모든 혜택 보기
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이중으로 구성된 듀얼 블레이드가 수염을 들어올린 후 피부 표면의 수염 끝까지 남김없이 절삭하여 더욱 완벽한 초밀착 쉐이빙을 선사합니다.
필립스 회전식 면도기는 360도 회전하는 면도날이 모든 방향으로 자라는 모든 털을 포착하여 자연스러운 모발 성장에 맞게 특별히 설계되었으며, 분당 최대 165,000번의 절삭 동작으로 나노테크 듀얼 정밀 면도날이 한 번 면도할 때마다 최대 25% 더 많은 수염을 자릅니다**.
유연한 헤드를 갖춘 울트라플렉스 서스펜션 시스템은 얼굴의 모든 윤곽에 맞도록 완벽하게 조정되어 까다로운 수염도 문제없이 제거할 수 있습니다. 그 결과 매우 부드럽고 편안한 면도가 가능합니다.
최고의 보호 코팅이 면도기 헤드에 적용되어 피부를 안전하게 보호합니다. 평방 센티미터당 최대 500,000개의 친수성을 띠는 마이크로 입자가 면도기 헤드에 탑재되어, 50%*** 더 부드러워진 피부 위 움직임과 최상의 피부 편안함을 제공합니다.
구매일로부터 90일 이내에 필립스 홈페이지에 제품 등록 시 최대 5년까지 무상 A/S가 가능합니다.
최고의 모터에 지능을 더한 파워 컨트롤 센서는 수염을 초당 500회 감지하고 커팅 파워를 자동으로 조절하여 어떤 수염도 완벽하게 면도합니다.
최대의 파워와 빠른 속도로 효율 극대화합니다. 필립스의 최첨단 탑 스핀 디지털 모터로 얼굴의 모든 윤곽이나 수염 밀도에 맞춰 정밀한 면도가 가능합니다.
면도기 전면부의 버튼으로 디지털 모터를 컨트롤하여 3단계 맞춤 면도가 가능합니다. 자신의 피부와 선호도에 따라 면도 방식을 맞춤화할 수 있습니다.
강력한 클렌징 팟으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팟으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다.**** 세계에서 가장 작은 클렌징 팟은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.
젖은 공간에서 콘센트에 연결하는 것은 옛날 얘기입니다. 무선 전기 면도기를 Qi 충전 패드에 올려놓기만 하면 무선 충전이 가능합니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
피부 자극이 적고 사용하기 쉬운 스마트클릭 프리시전 트리머로 구레나룻을 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.
필립스는 제품 생산의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 모든 필립스 9000 프레스티지 면도기는 고품질의 오래 지속되는 부품과 재활용 가능한 포장재로 제작되며, 면도날은 80% 재활용 스틸로 100% 재생 가능 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.
스마트클릭 코털 트리머 헤드로 코털을 제거해줍니다. ProtecTrim 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 쉽고 편안하게 다듬을 수 있습니다.
직관적인 디스플레이에 3자리 숫자(%) 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
이 고급 충전 시스템은 두가지 편리한 옵션인 완전 충전 후 60분 사용 또는 1회 면도를 위한 급속 충전을 제공합니다.
S9000 프레스티지 면도기는 프리미엄 여행용 케이스에 모든 클릭온 액세서리와 함께 동봉되어 제공됩니다. 여행 중에나 사용하지 않을 때 안전하게 보관할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
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