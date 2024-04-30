리프트 앤 컷 기술로 모든 방향으로 0.0mm까지 밀착

얼굴의 수염은 다양한 방향으로 자라기 때문에 필립스 로터리 시스템과 특허 받은 리프트 앤 컷 기술을 결합했습니다. 회전식 헤드가 모든 방향의 털을 포착하는 동안 리프트 앤 컷 기술이 면도날이 피부에 닿지 않도록 모근을 부드럽게 들어올려 피부 높이에서 면도합니다. 최대 0.00mm의 부드러운 밀착력을 갖춘 최고의 정밀함으로 탁월한 아침 면도가 저녁까지 지속됩니다.**