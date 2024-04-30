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닿기 힘든 부위에서도 피부 표면 밀착력
새롭게 선보이는 필립스 베스트 한정판 면도기로 한층 업그레이드된 정교함과 밀착력을 경험해 보세요. 360도 프리시젼 플렉스 헤드가 얼굴의 윤곽을 따라 움직이며 코 아래와 목 부분의 0.0mm까지 밀착시켜 초밀착 쉐이빙 경험을 제공합니다.모든 혜택 보기
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이제 360도 프리시젼 플렉스 시스템 쉐이빙 헤드가 20% 더 작아졌습니다. 이를 통해 목, 코, 턱 밑 등 면도가 어려운 부위도 피부 표면 밀착력으로 면도할 수 있습니다. 또한 윤곽 각도를 10% 더 크게 늘려 서스펜션 시스템을 개선했습니다. 이제 얼굴의 모든 윤곽에 더욱 밀착되므로 피부 접촉이 더욱 원활해집니다.
얼굴의 수염은 다양한 방향으로 자라기 때문에 필립스 로터리 시스템과 특허 받은 리프트 앤 컷 기술을 결합했습니다. 회전식 헤드가 모든 방향의 털을 포착하는 동안 리프트 앤 컷 기술이 면도날이 피부에 닿지 않도록 모근을 부드럽게 들어올려 피부 높이에서 면도합니다. 최대 0.00mm의 부드러운 밀착력을 갖춘 최고의 정밀함으로 탁월한 아침 면도가 저녁까지 지속됩니다.**
특수 설계된 패턴의 쉐이빙 헤드가 면도날이 수염을 자르기 전에 자동으로 피부를 팽팽하게 당겨 줍니다. 최상의 밀착 면도로 매끄러운 피부를 연출할 수 있습니다.
최고의 보호 코팅이 면도기 헤드에 적용되어 피부를 안전하게 보호합니다. 평방 센티미터당 최대 500,000개의 친수성을 띠는 마이크로 입자가 면도기 헤드에 탑재되어, 50%*** 더 부드러워진 피부 위 움직임과 최상의 피부 편안함을 제공합니다.
구매일로부터 90일 이내에 필립스 홈페이지에 제품 등록 시 최대 5년까지 무상 A/S가 가능합니다.
전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 감지 기능이 초당 500회 체모 밀도를 판독합니다. 파워 컨트롤 센서가 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
최대 고속 회전으로 효율을 극대화합니다. 필립스의 최첨단 탑 스핀 디지털 모터로 얼굴의 모든 윤곽이나 모발 밀도에 맞춰 정밀한 면도가 가능합니다.
퍼스널 컴포트 세팅을 사용하여 면도기의 속도를 저속, 중속 또는 고속으로 조절합니다. 자신의 피부와 선호도에 따라 면도 방식을 맞춤화할 수 있습니다.
강력한 클렌징 팟으로 1분 만에 면도기를 깨끗하게 세척하고 윤활하여 오랫동안 최고의 성능을 유지합니다. 클렌징 팟으로 면도기를 세척하는 것은 물로 세척하는 것보다 10배 더 효과적입니다.**** 세계에서 가장 작은 클렌징 팟은 어디에나 쉽게 보관하고 사용할 수 있습니다.
젖은 공간에서 콘센트에 연결하는 것은 옛날 얘기입니다. 무선 전기 면도기를 Qi 충전 패드에 올려놓기만 하면 무선 충전이 가능합니다.
필요에 맞는 면도 방식을 선택해 보세요. 편안한 건식 면도 또는 상쾌한 습식 면도가 가능합니다. 샤워 시에도 젤 또는 폼을 사용해 습식 면도를 할 수 있습니다.
피부 자극이 적고 사용하기 쉬운 클릭온 프리시젼 트리머로 콧수염과 구레나룻을 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.
필립스는 제품 생산의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 모든 필립스 9000 프레스티지 면도기는 고품질의 오래 지속되는 부품과 재활용 가능한 포장재로 제작되며, 면도날은 80% 재활용 스틸로 100% 재생 가능 에너지를 사용하는 공장에서 생산됩니다.
코털과 귀털을 제거해줍니다. ProtecTrim 기술과 특별 제작된 트리머 각도로 쉽고 편안하게 다듬을 수 있습니다.
직관적인 디스플레이에 3자리 숫자(%) 배터리 표시등, 청소 표시등, 배터리 부족 표시등, 헤드 교체 표시등, 여행용 잠금 기능 표시등으로 관련 정보가 표시되므로 면도기의 성능을 최대한 활용할 수 있습니다.
이 고급 충전 시스템은 완전 충전 후 60분 사용 또는 1회 면도를 위한 급속 충전의 두 가지 편리한 옵션을 제공합니다.
S9000 프레스티지 면도기는 프리미엄 여행용 케이스에 모든 클릭온 액세서리와 함께 동봉되어 제공됩니다. 여행 중에나 사용하지 않을 때 안전하게 보관할 수 있습니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
내구성
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