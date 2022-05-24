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    Shaver series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

    SU5999/07

    강력하지만 피부에는 부드러운 면도

    필립스 시리즈 5000은 매일 강력하면서도 편안한 면도를 원하는 남성을 위해 설계되었습니다. 3일 정도 자란 수염도 효과적으로 면도할 수 있으며, SkinIQ 기술이 수염의 밀도를 감지해 더욱 강력하고 편안하며 균일한 면도 경험을 제공합니다.

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    Shaver series 5000 습식 및 건식 전기 면도기

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    강력하지만 피부에는 부드러운 면도

    SkinIQ 기술 탑재

    • 컴포트 커팅 시스템
    • 수염 적응 센서
    • 360-D 플렉스 헤드
    • 코털 트리머 액세서리
    • 최대 5년 품질 보증**
    지나가는 모든 피부 밀착을 통한 효율적인 커팅

    지나가는 모든 피부 밀착을 통한 효율적인 커팅

    SteelPrecision 면도날은 분당 최대 90,000회의 커팅 동작으로 한 번의 움직임에 더 많은 체모를 면도하여 밀착되고 효율적인 면도가 가능합니다. 45개의 고성능 면도날은 자가 연마 방식이며 유럽에서 제조되어 반복적인 면도에도 신뢰할 수 있는 커팅 성능을 자랑합니다.

    수염의 밀도에 따른 맞춤식 조절로 보다 간편해진 면도

    수염의 밀도에 따른 맞춤식 조절로 보다 간편해진 면도

    이 지능형 센서는 체모 밀도를 초당 250회 판독하여 면도 시 자동으로 전력을 조절합니다. 두껍거나 밀도가 높은 부위에도 면도기가 효율적으로 반응하여 일관된 편안함을 유지하면서 부드럽고 수월하게 면도할 수 있습니다.

    얼굴 윤곽을 따라 피부에 더 잘 밀착됩니다.

    얼굴 윤곽을 따라 피부에 더 잘 밀착됩니다.

    유연성이 뛰어난 헤드가 360° 회전하여 얼굴과 머리의 곡선에 밀착된 상태로 유지됩니다. 따라서 목이나 턱선과 같이 까다로운 부위도 더욱 편안하고 완벽하게 면도할 수 있습니다.

    체모를 효과적인 커팅 위치로 유도

    체모를 효과적인 커팅 위치로 유도

    쉐이빙 헤드 표면은 헤어가이드 채널과 함께 설계되어 효과적인 커팅을 위해 체모의 위치를 잡아줄 수 있습니다. 이를 통해 정밀성이 향상되고 얼굴의 여러 부위에 걸쳐 깔끔하고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

    손잡이에 내장된 프리시젼 트리밍

    손잡이에 내장된 프리시젼 트리밍

    내장된 팝업 프리시젼 트리머로 스타일을 완성하십시오. 다른 도구를 사용하지 않고도 콧수염을 관리하고 구레나룻을 다듬고 빠르게 마무리할 수 있습니다.

    내구성 높은 설계와 최대 5년 품질 보증****

    내구성 높은 설계와 최대 5년 품질 보증****

    필립스 면도기는 신뢰성과 성능이 오래 지속되도록 제작되었습니다. 제품을 등록하면 최대 5년까지 연장하여 보증을 받을 수 있으므로 향후 수년간 안심하고 면도할 수 있습니다.

    간편한 열림으로 빠른 헹굼 및 세척 가능

    몇 초 만에 면도기를 세척할 수 있습니다. 버튼을 누르기만 하면 면도기 헤드가 열리므로 물에 쉽게 헹구고 다음 면도를 위해 준비된 상태로 유지할 수 있습니다.

    건식, 습식 또는 샤워 중에도 면도 가능

    자신에게 가장 적합한 면도 루틴을 선택하십시오. 편안한 건식 면도나 젤 또는 폼을 사용한 상쾌한 습식 면도를 즐겨보십시오. 방수 설계로 샤워 중에도 보다 편리하게 면도할 수 있습니다.

    완전 충전 시 최대 60분간 면도 가능

    완전한 충전으로 최대 60분간 무선 면도를 할 수 있습니다. 따라서 집에서나 여행 중에 일상적인 루틴을 위한 믿을 만한 작동 시간을 보장합니다.

    1시간 내에 완전 충전, 5분 내에 고속 충전

    강력한 리튬 이온 배터리로 단 1시간 내에 완전 충전이 가능합니다. 바쁠 때는 5분 고속 충전으로 1회 완전 면도에 충분한 전원을 제공합니다.

    편리한 충전과 어댑터 폐기물 감소

    USB-A 충전으로 실용적으로 면도기에 전원을 공급하는 동시에 불필요한 어댑터 폐기물을 줄일 수 있습니다. 전원 어댑터가 필요하신 경우, 필립스 고객 지원을 통해 적절한 공급 유닛을 구하실 수 있습니다.

    지속 가능성을 염두에 둔 설계

    이 면도기에는 Eco passport가 함께 제공됩니다. 필립스의 면도날 생산 시설은 100% 재생 가능 전기를 사용하며, 포장재는 재활용 가능한 소재로 제작되어 보다 책임감 있는 선택을 할 수 있도록 도와줍니다.

    기술 사양

    • 액세서리

      받침대
      충전대
      보호캡
      클릭온 코털 트리머

    • 소비전력

      자동 전압
      100-240V
      작동 시간
      60분/20회 면도
      배터리 유형
      리튬 이온
      충전
      • 1시간 완충
      • 5분 고속 충전 시 1회 면도
      대기 전력
      0.04  W
      최대 소비 전력
      9  W

    • 디자인

      핸들
      인체공학적 손잡이와 그립감
      색상
      그레이
      쉐이빙 헤드
      오각형

    • 서비스

      2년 무상 보증
      교체용 헤드 SH71
      SH71로 2년마다 교체

    • 면도 성능

      얼굴 굴곡에 따라 밀착
      360-D 플렉스 헤드
      면도 시스템
      컴포트 컷 시스템*
      SkinIQ 기술
      수염 적응 센서

    • 편리한 사용

      디스플레이
      • 배터리 전력 표시등
      • 여행용 잠금 기능 표시등

    Badge-D2C

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