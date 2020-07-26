나의 음악, 나의 컬러

유선 이어폰형 헤드폰으로 나만의 스타일을 연출하며 생생한 음악을 감상하세요. 뛰어난 중저음, 대담한 스타일에 편안한 핏까지 선사합니다. 스마트폰의 보이스 어시스턴트를 사용할 때는 내장형 리모콘을 누르기만 하면 됩니다.