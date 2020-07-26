이어폰형 유선 헤드폰
나의 음악, 나의 컬러
유선 이어폰형 헤드폰으로 나만의 스타일을 연출하며 생생한 음악을 감상하세요. 뛰어난 중저음, 대담한 스타일에 편안한 핏까지 선사합니다. 스마트폰의 보이스 어시스턴트를 사용할 때는 내장형 리모콘을 누르기만 하면 됩니다. 모든 혜택 보기
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나의 음악, 나의 컬러
- 웅장한 저음을 위한 8.6mm 드라이버
- 금 도금 커넥터
- 안정적이고 편안한 착용감
- 내장형 리모콘으로 쉽게 제어
강력한 중저음. 선명한 사운드
좋아하는 음악 없이 이동하는 건 얼마나 지루한가요? 금 도금 커넥터를 자랑하는 이 헤드폰은 강력한 8.6mm 네오디뮴 드라이버를 통해 강력한 저음을 선사합니다.
편안하게 사운드를 감상하세요
인체 공학적 튜브와 3가지 크기의 교체형 고무 이어버드 커버를 사용하면 이어폰을 편안하게 착용할 수 있습니다. 좋아하는 음악의 모든 순간을 섬세하게 들어보세요.
내장형 리모콘. 음악을 감상하다가 통화로 전환하세요
스마트폰을 만지지 않고도 전화를 받고 재생 목록을 일시 중지할 수 있습니다. 저음이 이제 막 나오려 하는 순간, 최고의 비트를 놓치고 싶지 않을 때 아주 유용합니다.
손쉬운 보이스 어시스턴트 작동
내장형 리모콘을 사용하여 보이스 어시스턴트에게 필요한 정보를 요청할 수 있습니다. 이동 중에도 전화를 걸고 메시지를 보내며 답장을 받을 수 있습니다.
인체 공학적 음향 튜브. 3가지 크기의 고무 이어버드 커버
-
강력한 8.6mm 네오디뮴 드라이버. 금 도금 커넥터
-
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20 - 20 000Hz
- 스피커 직경
-
8.6mm
- 임피던스
-
16Ω
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
102dB(1kHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- 커넥터 마감
-
금 도금
- 커넥터
-
3.5
mm
-
외부 상자
- 길이
-
35.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
18.5
cm
- 총 중량
-
1.097
kg
- 높이
-
13.9
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11041 7
- 순 중량
-
0.36
kg
- 용기 중량
-
0.737
kg
-
내부 상자
- 길이
-
17.9
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
8.5
cm
- 높이
-
6.3
cm
- 순 중량
-
0.045
kg
- 총 중량
-
0.119
kg
- 용기 중량
-
0.074
kg
- GTIN
-
2 48 95229 11041 4
-
포장 크기
- 높이
-
17.3
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
5
cm
- 깊이
-
2.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11041 0
- 총 중량
-
0.03
kg
- 순 중량
-
0.015
kg
- 용기 중량
-
0.015
kg
-
제품 규격
- 높이
-
2.25
cm
- 폭
-
2.3
cm
- 깊이
-
1.2
cm
- 중량
-
0.013
kg
-
액세서리
- 이어 팁
-
3쌍(S, M, L)
-
디자인
- 색상
-
블루
- 착용 스타일
-
이어폰형
- 이어 커플링 소재
-
실리콘
- 이어 피팅
-
이어폰형
- 이어폰형 피팅 유형
-
실리콘 이어 팁
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20120 0
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
예
- 음성 지원 활성화
-
매뉴얼
- 음성 지원 도움
-
예
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