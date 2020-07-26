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    이어폰형 유선 헤드폰

    TAE1105BL/00

    나의 음악, 나의 컬러

    유선 이어폰형 헤드폰으로 나만의 스타일을 연출하며 생생한 음악을 감상하세요. 뛰어난 중저음, 대담한 스타일에 편안한 핏까지 선사합니다. 스마트폰의 보이스 어시스턴트를 사용할 때는 내장형 리모콘을 누르기만 하면 됩니다.

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    이어폰형 유선 헤드폰

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    나의 음악, 나의 컬러

    • 웅장한 저음을 위한 8.6mm 드라이버
    • 금 도금 커넥터
    • 안정적이고 편안한 착용감
    • 내장형 리모콘으로 쉽게 제어

    강력한 중저음. 선명한 사운드

    좋아하는 음악 없이 이동하는 건 얼마나 지루한가요? 금 도금 커넥터를 자랑하는 이 헤드폰은 강력한 8.6mm 네오디뮴 드라이버를 통해 강력한 저음을 선사합니다.

    편안하게 사운드를 감상하세요

    인체 공학적 튜브와 3가지 크기의 교체형 고무 이어버드 커버를 사용하면 이어폰을 편안하게 착용할 수 있습니다. 좋아하는 음악의 모든 순간을 섬세하게 들어보세요.

    내장형 리모콘. 음악을 감상하다가 통화로 전환하세요

    스마트폰을 만지지 않고도 전화를 받고 재생 목록을 일시 중지할 수 있습니다. 저음이 이제 막 나오려 하는 순간, 최고의 비트를 놓치고 싶지 않을 때 아주 유용합니다.

    손쉬운 보이스 어시스턴트 작동

    내장형 리모콘을 사용하여 보이스 어시스턴트에게 필요한 정보를 요청할 수 있습니다. 이동 중에도 전화를 걸고 메시지를 보내며 답장을 받을 수 있습니다.

    인체 공학적 음향 튜브. 3가지 크기의 고무 이어버드 커버

    -

    엉킴이 적은 플랫 케이블

    -

    강력한 8.6mm 네오디뮴 드라이버. 금 도금 커넥터

    -

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20 000Hz
      스피커 직경
      8.6mm
      임피던스
      16Ω
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      102dB(1kHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      커넥터 마감
      금 도금
      커넥터
      3.5  mm

    • 외부 상자

      길이
      35.2  cm
      소비자 패키지 수
      24
      18.5  cm
      총 중량
      1.097  kg
      높이
      13.9  cm
      GTIN
      1 48 95229 11041 7
      순 중량
      0.36  kg
      용기 중량
      0.737  kg

    • 내부 상자

      길이
      17.9  cm
      소비자 패키지 수
      3
      8.5  cm
      높이
      6.3  cm
      순 중량
      0.045  kg
      총 중량
      0.119  kg
      용기 중량
      0.074  kg
      GTIN
      2 48 95229 11041 4

    • 포장 크기

      높이
      17.3  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      5  cm
      깊이
      2.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11041 0
      총 중량
      0.03  kg
      순 중량
      0.015  kg
      용기 중량
      0.015  kg

    • 제품 규격

      높이
      2.25  cm
      2.3  cm
      깊이
      1.2  cm
      중량
      0.013  kg

    • 액세서리

      이어 팁
      3쌍(S, M, L)

    • 디자인

      색상
      블루
      착용 스타일
      이어폰형
      이어 커플링 소재
      실리콘
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      실리콘 이어 팁

    • UPC

      UPC
      8 40063 20120 0

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      음성 지원 활성화
      매뉴얼
      음성 지원 도움

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