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    무선 온이어 헤드폰

    TAH2000BN/97

    The Ringo

    모두가 서두르고 있습니다! 레트로 스타일의 무선 온이어 헤드폰을 착용하고 좋아하는 음악을 들으며 편안한 디자인을 즐겨보세요. 뛰어난 음질과 함께 26시간의 재생 시간이 제공되며, 거의 느껴지지 않을 정도로 착용감이 편안합니다.

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    The Ringo

    • 복고풍 디자인, 탁월한 사운드
    • 간편하게 휴대 가능
    • 최대 26시간의 재생 시간
    • Bluetooth 멀티포인트
    추억의 디자인, 현대적인 사운드

    추억의 디자인, 현대적인 사운드

    이 온이어 헤드폰은 많은 사랑을 받은 레트로 스타일에 40mm 드라이버의 따뜻하고 현대적인 사운드를 더했습니다. 둥근 이어컵 디자인이 돋보이며, 과거에 카세트 플레이어를 듣던 감성을 떠올리게 합니다. 또한 다양한 색상 옵션도 제공됩니다.

    긴 배터리 수명 및 빠른 충전

    긴 배터리 수명 및 빠른 충전

    완전 충전 시 최대 26시간 동안 음악을 감상할 수 있으며, USB-C를 통해 2시간 만에 충전됩니다. 급하게 충전해야 할 때는 단 15분 충전으로 6시간 동안 사용할 수 있습니다.

    안정적인 블루투스 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링

    안정적인 블루투스 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링

    블루투스 5.4 기술이 더욱 안정적인 연결을 제공하여 끊김 없는 스트리밍을 즐길 수 있습니다. 두 개의 블루투스 장치에 동시에 연결할 수 있으며, 필립스 헤드폰 앱을 통해 연결된 장치를 관리할 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

    편리한 온이어 버튼 컨트롤

    편리한 온이어 버튼 컨트롤

    예전에는 음악을 듣기 위해 카세트 플레이어의 큼직하고 투박한 버튼을 눌러야 했습니다! 이제는 이어컵의 편리한 버튼 컨트롤로 음악을 재생하고, 볼륨을 조절하며, 통화까지 할 수 있습니다.

    가벼운 헤드밴드 및 보조 이어컵 쿠션

    가벼운 헤드밴드 및 보조 이어컵 쿠션

    상징적인 디자인에 끌렸다가, 편안한 착용감에 반하게 됩니다. Ringo는 깃털처럼 가벼운 헤드밴드를 쉽게 조절할 수 있어 완벽한 착용감을 제공합니다. 또한 필요 시 사용할 수 있도록 부드러운 이어컵 쿠션 두 세트가 추가로 제공됩니다.

    필립스 헤드폰 앱. Ringo를 위한 필수 요소

    필립스 헤드폰 앱. Ringo를 위한 필수 요소

    필립스의 편리한 컴패니언 앱을 이용하면, 인앱 이퀄라이저로 사운드를 조정하고 다이내믹 베이스를 활성화해 좋아하는 베이스 라인을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있습니다. 또한 앱을 통해 최신 펌웨어로 헤드폰을 업데이트하고, 연결된 장치를 관리하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

    신뢰할 수 있는 설계 및 포장

    신뢰할 수 있는 설계 및 포장

    저희는 공급망을 더욱 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이 헤드폰은 RCS 인증을 받은 재활용 플라스틱으로 만들어졌으며, 포장에는 FSC 인증을 받은 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.

    따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

    음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 무선 헤드폰은 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      주파수 범위
      20~20,000Hz
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      10mW
      감도
      123dB(1kHz)
      스피커 직경
      40  mm
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.4
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      길이
      19.80  cm
      소비자 패키지 수
      3
      17.50  cm
      총 중량
      0.69  kg
      높이
      21.20  cm
      GTIN
      1 48 95229 17879 0
      순 중량
      0.29  kg
      용기 중량
      0.40  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      필립스 헤드폰 앱 지원
      펌웨어 업데이트 가능
      컨트롤 유형
      버튼

    • 소비전력

      배터리 개수
      1개
      음악 재생 시간
      26  시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15 mins for 6 hrs
      배터리 중량(총)
      5  g
      배터리 용량(헤드폰)
      200  mAh
      배터리 유형(헤드폰)
      리튬 폴리머(내장형)

    • 포장 크기

      높이
      18.8  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      16.8  cm
      깊이
      6  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 17879 3
      총 중량
      0.194  kg
      순 중량
      0.095  kg
      용기 중량
      0.099  kg

    • 제품 규격

      높이
      15.50  cm
      14.70  cm
      깊이
      5.00  cm
      중량
      0.08  kg

    • 액세서리

      기타
      추가 쿠션 2쌍
      퀵 스타트 가이드

    • 디자인

      색상
      브라운
      착용 스타일
      헤드밴드
      접이식 디자인
      플랫
      이어 커플링 소재
      발포 고무
      이어 피팅
      On-ear
      이어컵 유형
      밀폐형

    • 통신

      통화용 마이크
      1 mic

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      재생/일시 중지 버튼을 누릅니다
      음성 지원 도움

    • 지속 가능성

      플라스틱 쉘
      47% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함

    Badge-D2C

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