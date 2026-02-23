TAH2000BN/97
The Ringo
모두가 서두르고 있습니다! 레트로 스타일의 무선 온이어 헤드폰을 착용하고 좋아하는 음악을 들으며 편안한 디자인을 즐겨보세요. 뛰어난 음질과 함께 26시간의 재생 시간이 제공되며, 거의 느껴지지 않을 정도로 착용감이 편안합니다.모든 혜택 보기
이 온이어 헤드폰은 많은 사랑을 받은 레트로 스타일에 40mm 드라이버의 따뜻하고 현대적인 사운드를 더했습니다. 둥근 이어컵 디자인이 돋보이며, 과거에 카세트 플레이어를 듣던 감성을 떠올리게 합니다. 또한 다양한 색상 옵션도 제공됩니다.
완전 충전 시 최대 26시간 동안 음악을 감상할 수 있으며, USB-C를 통해 2시간 만에 충전됩니다. 급하게 충전해야 할 때는 단 15분 충전으로 6시간 동안 사용할 수 있습니다.
블루투스 5.4 기술이 더욱 안정적인 연결을 제공하여 끊김 없는 스트리밍을 즐길 수 있습니다. 두 개의 블루투스 장치에 동시에 연결할 수 있으며, 필립스 헤드폰 앱을 통해 연결된 장치를 관리할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
예전에는 음악을 듣기 위해 카세트 플레이어의 큼직하고 투박한 버튼을 눌러야 했습니다! 이제는 이어컵의 편리한 버튼 컨트롤로 음악을 재생하고, 볼륨을 조절하며, 통화까지 할 수 있습니다.
상징적인 디자인에 끌렸다가, 편안한 착용감에 반하게 됩니다. Ringo는 깃털처럼 가벼운 헤드밴드를 쉽게 조절할 수 있어 완벽한 착용감을 제공합니다. 또한 필요 시 사용할 수 있도록 부드러운 이어컵 쿠션 두 세트가 추가로 제공됩니다.
필립스의 편리한 컴패니언 앱을 이용하면, 인앱 이퀄라이저로 사운드를 조정하고 다이내믹 베이스를 활성화해 좋아하는 베이스 라인을 더욱 깊이 있게 즐길 수 있습니다. 또한 앱을 통해 최신 펌웨어로 헤드폰을 업데이트하고, 연결된 장치를 관리하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
저희는 공급망을 더욱 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 이 헤드폰은 RCS 인증을 받은 재활용 플라스틱으로 만들어졌으며, 포장에는 FSC 인증을 받은 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.
음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 무선 헤드폰은 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하시든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
통신
음성 지원
지속 가능성
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