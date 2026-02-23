The Ringo

모두가 서두르고 있습니다! 레트로 스타일의 무선 온이어 헤드폰을 착용하고 좋아하는 음악을 들으며 편안한 디자인을 즐겨보세요. 뛰어난 음질과 함께 26시간의 재생 시간이 제공되며, 거의 느껴지지 않을 정도로 착용감이 편안합니다.