다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어

다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 걸려오는 전화를 거부하고 싶을 때는 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링을 통해 이어폰이 가장 최근에 페어링됐던 장치를 기억합니다.