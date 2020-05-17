On-ear 무선 헤드폰
웅장한 저음
더 커진 저음으로 음악을 감상하세요. 무선 on-ear 헤드폰에 중저음 강조 버튼이 있어 원하는 만큼 저음을 증폭시킬 수 있습니다. 최대 29시간의 재생 시간과 빠른 충전을 자랑하며, 세련된 매트 색상 범위에서 선택할 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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웅장한 저음
- 32mm 드라이버/밀폐형
- On-ear
- 컴팩트한 접이식
- 최대 29시간의 재생 시간
중저음 강조 버튼. 한 번의 터치로 더욱 웅장한 베이스 감상
이 on-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 풍성한 중저음을 선사하는 강력한 32mm 네오디뮴 어쿠스틱 드라이버를 자랑합니다. 더욱 웅장한 중저음을 원할 경우 중저음 강조 버튼을 누르기만 하면 즉시로 차이를 느낄 수 있습니다.
29시간의 재생 시간. USB-C 충전
USB-C를 통해 2시간 동안 충전하면 최대 29시간의 재생 시간을 즐길 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮으면 15분 고속 충전으로 4시간 동안 음악을 더 감상할 수 있습니다.
조절 가능한 경량 쿠션 헤드밴드
세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽/오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.
보관이 쉬운 평면 접이식 디자인
웅장한 저음을 감상하세요. 이어컵을 납작하게 접어 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다닐 수 있습니다.
다기능 버튼. 음악과 통화를 손쉽게 제어
다음 트랙으로 넘어가고 싶으면 버튼을 길게 누르십시오. 걸려오는 전화를 거부하고 싶을 때는 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링을 통해 이어폰이 가장 최근에 페어링됐던 장치를 기억합니다.
스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색
다기능 버튼을 길게 한 번만 누르면 무선 Bluetooth 헤드폰이 페어링됩니다. 페어링되면 헤드폰이 마지막으로 페어링된 장치를 기억합니다.
컴팩트한 접이식 디자인으로 휴대 및 보관이 편리합니다.
여행 시 매우 편리한 접이식 디자인으로 어디서든 음악을 감상할 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
20 - 20,000Hz
- 스피커 직경
-
32mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
20mW
- 감도
-
110dB(1KHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- 마이크
-
내장형 마이크
- Bluetooth 버전
-
5.0 이상
- 무선
-
예
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 지원 코덱
-
SBC
- 무선 전송 유형
-
Bluetooth
-
외부 상자
- 길이
-
21.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
17
cm
- 총 중량
-
1.043
kg
- 높이
-
24
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11028 8
- 순 중량
-
0.5415
kg
- 용기 중량
-
0.5015
kg
-
편의성
- 컨트롤 유형
-
버튼
-
소비전력
- 충전식
-
예
- 배터리 개수
-
1개
- 음악 재생 시간
-
29
시간
- 통화 시간
-
21시간
- 충전 시간
-
2
시간
- 고속 충전 시간
-
15 mins for 4hrs
- 배터리 중량(총)
-
5.3
g
- 배터리 수명 대기 시간
-
166 hr
- 배터리 유형(헤드폰)
-
리튬 폴리머(내장형)
-
포장 크기
- 높이
-
22.5
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
19.5
cm
- 깊이
-
5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 11028 1
- 총 중량
-
0.286
kg
- 순 중량
-
0.1805
kg
- 용기 중량
-
0.1055
kg
-
제품 규격
- 높이
-
18.5
cm
- 폭
-
16.5
cm
- 깊이
-
4
cm
- 중량
-
0.15
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
- 충전 케이블
-
USB-C 케이블
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 착용 스타일
-
헤드밴드
- 접이식 디자인
-
플랫
- 이어 커플링 소재
-
인조 가죽
- 이어 피팅
-
On-ear
- 이어컵 유형
-
밀폐형
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20110 1
- 재생 시간에 대한 배터리 수명은 대략적인 수치이며 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
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