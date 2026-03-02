뛰어난 사운드에 빠져들다
매일 사용할 수 있는 매우 편안한 노이즈 캔슬링 헤드폰을 원하신다면 바로 이 제품입니다. 낮은 볼륨에서도 깊은 중저음으로 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다. 교체형 이어컵 쿠션과 배터리는 오랫동안 최고의 편안함과 성능을 제공합니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
- 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
- 편안한 On-ear 착용감
- 소음 차단
- 최대 70시간의 재생 시간
다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.
맞춤 조정된 32mm 드라이버와 다이나믹한 중저음이 결합하여 낮은 볼륨에서도 온전하고 풍부한 중저음과 함께 뛰어난 사운드를 제공합니다. 영화를 보거나 게임을 하고 있다면 컴패니언 앱에서 짧은 대기 시간 모드를 켤 수 있습니다.
오랫동안 사용할 수 있는 교체 가능한 구성 요소로 편안한 착용감
부드러운 PU 가죽 이어컵과 부드럽고 조절 가능한 헤드밴드가 매우 편안한 착용감을 선사합니다. 최상의 어쿠스틱 밀폐와 편안함을 위해 시간이 지남에 따라 마모된 메모리 폼 이어쿠션을 교체할 수 있습니다. 헤드폰의 충전식 리튬 이온 배터리도 수명이 다하면 교체할 수 있습니다.
항상 액티브 노이즈 캔슬링을 켜고 음악을 들으세요
액티브 노이즈 캔슬링이 외부 소음을 줄여 음악, 팟캐스트 및 통화에 집중할 수 있습니다. 자동 설정으로 두거나 필립스 헤드폰 앱을 사용하여 직접 레벨을 조절할 수 있습니다.
안정적인 Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 손쉬운 페어링
최신 Bluetooth® 6.0 장치와의 호환성을 통해 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, 두 대의 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. Android Fast Pair 및 Microsoft Swift Pair도 지원됩니다.
최대 70시간 재생(노이즈 캔슬링 사용 시 50시간)
노이즈 캔슬링을 끄고 완전히 충전하면 최대 70시간 재생이 가능하고 노이즈 캔슬링을 켜면 최대 50시간이 재생됩니다. 빠른 사용을 위해 5분만 충전하면 4시간 동안 재생이 가능합니다.
선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 배경 잡음을 줄여 줍니다.
필립스 헤드폰 앱. 청취 환경 맞춤화
음악에서 무언가가 빠진 것 같으신가요? 전용 앱에는 손끝으로 사운드를 조정하고 다양한 EQ 설정을 탐색할 수 있는 직관적인 이퀄라이저인 AI 뉴럴 EQ 기능이 있습니다. 또한 이 앱을 사용하여 노이즈 캔슬링 조정, 다이나믹한 중저음 활성화, 연결된 장치 관리, 펌웨어 업데이트 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처
헤드폰의 맞춤형 드라이버는 필립스 사운드 시그니처에 맞춰져 있어 깊은 중저음과 함께 따뜻하고 자연스러운 음향을 제공합니다. 무엇을 듣든 황홀한 사운드로 들을 수 있습니다.
GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.
이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인서트는 재생 용지에 인쇄합니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 주파수 범위
-
20~20,000Hz
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
10mW
- 감도
-
113dB(1KHZ, 1mW)
- 스피커 직경
-
32
mm
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- Bluetooth 버전
-
6.0
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
- 멀티포인트 연결
-
예
- 지원 코덱
-
SBC
-
외부 상자
- 길이
-
21.70
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
18.50
cm
- 총 중량
-
1.32
kg
- 높이
-
25.50
cm
- GTIN
-
1 48 95229 17761 8
- 순 중량
-
0.50
kg
- 용기 중량
-
0.82
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
- 필립스 헤드폰 앱 지원
-
예
- Google Fast Pair
-
예
- 펌웨어 업데이트 가능
-
예
- 컨트롤 유형
-
버튼
- Microsoft Swift Pair
-
예
-
소비전력
- 배터리 개수
-
1개
- 충전 시간
-
2
시간
- 음악 재생 시간(ANC 켜짐)
-
50
시간
- 음악 재생 시간(ANC 꺼짐)
-
70
시간
- 고속 충전 시간
-
5 mins for 4 hrs
- 배터리 중량(총)
-
9.52
g
- 배터리 용량(헤드폰)
-
500
mAh
- 배터리 유형(헤드폰)
-
리튬 폴리머(내장형)
-
포장 크기
- 높이
-
24.5
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
19.85
cm
- 깊이
-
5.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
48 95229 17761 1
- 총 중량
-
0.332
kg
- 순 중량
-
0.168
kg
- 용기 중량
-
0.164
kg
-
제품 규격
- 높이
-
17.84
cm
- 폭
-
15.84
cm
- 깊이
-
7.37
cm
- 중량
-
0.156
kg
-
액세서리
- 퀵 스타트 가이드
-
예
-
디자인
- 색상
-
화이트
- 착용 스타일
-
헤드밴드
- 접이식 디자인
-
평면형/인워드
- 이어 커플링 소재
-
인조 가죽
- 이어 피팅
-
On-ear
- 이어컵 유형
-
밀폐형
-
통신
- 통화용 마이크
-
1 mic
-
ANC 기능
- ANC 기술
-
FB
- ANC용 마이크
-
마이크 3개
- ANC(액티브 노이즈 캔슬링)
-
예
-
음성 지원
- 음성 지원 호환
-
-
Apple Siri
-
Google Assistant
- 음성 지원 활성화
-
다양한 기능 버튼을 누릅니다
- 음성 지원 도움
-
예
-
지속 가능성
- 플라스틱 쉘
-
GRS 인증을 받은 재활용 폴리카보네이트 TE-00132492, 71% 포함
