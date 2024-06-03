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    5000 series 오버이어 무선 헤드폰

    TAH5209WT/97

    최고의 편안함, 뛰어난 사운드, 컴팩트한 접이식

    이 무선 over-ear 헤드폰을 착용하면 듣는 동안 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 낮은 볼륨에서도 깊은 저음으로 풍부한 사운드를 즐길 수 있으며 최대 65시간까지 재생할 수 있습니다. 또한 쉽게 접을 수 있어 이동 중에도 컴팩트하게 보관할 수 있습니다.

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    이용 가능:

    5000 series 오버이어 무선 헤드폰

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    최고의 편안함, 뛰어난 사운드, 컴팩트한 접이식

    • 가벼운 over ear 헤드폰
    • 자연스러운 음향. 다이나믹한 중저음
    • 최대 65시간의 재생 시간
    • 선명한 통화 품질
    가볍고 편안해서 몇 시간이든 착용할 수 있습니다.

    가볍고 편안해서 몇 시간이든 착용할 수 있습니다.

    이 Over-ear 헤드폰은 매일 착용해도 편안함을 느끼도록 디자인되었습니다. 쿠션이 장착된 헤드밴드는 거의 느껴지지 않을 정도로 매우 가볍고 부드러운 이어컵은 각도를 조절할 수 있어 편안하게 착용할 수 있습니다. 각 이어컵에는 메모리 폼이 패딩 처리되어 있어서 착용할수록 그 편안함에 더욱 반하게 될 것입니다.

    다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.

    다이나믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.

    40mm 드라이버는 뛰어난 사운드를 제공하고 Over-ear 착용으로 적정 수준의 소음이 차단됩니다. 저음을 좋아한다면 필립스 헤드폰 앱에서 다이나믹 중저음을 활성화하여 조용하게 듣는 중에도 좋아하는 음악의 모든 사운드를 즐길 수 있습니다.

    고속 충전으로 최대 65시간 재생 가능

    고속 충전으로 최대 65시간 재생 가능

    이 무선 헤드폰은 최대 65시간 재생이 가능하며 많은 재생 목록을 감상할 수 있습니다. USB-C를 통해 2시간 만에 완충되며, 5분만 충전해도 3시간 동안 음악을 재생할 수 있는 전력을 충분하게 제공합니다.

    안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

    안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

    원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

    통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

    휴대가 간편한 컴팩트한 접이식 디자인

    휴대가 간편한 컴팩트한 접이식 디자인

    어디든 함께 하세요! 스타일리시한 무광 색상과 접이식 디자인의 이 Over-ear 무선 헤드폰은 어디든 휴대할 수 있습니다. 이어컵이 평평하게 접히고 안쪽으로 회전하여 주머니나 가방에 쉽게 보관할 수 있습니다.

    오른쪽 이어컵의 편리한 다기능 버튼

    오른쪽 이어컵의 편리한 다기능 버튼으로 통화를 관리하거나 재생 및 볼륨을 조절할 수 있습니다. 동영상이나 영화를 시청하는 경우 전원 버튼을 사용하여 대기 시간을 짧게 설정할 수 있습니다.

    필립스 헤드폰 앱. 맞춤형 사운드 컨트롤

    보조 앱을 사용하여 동영상을 시청할 때 다이나믹 중저음을 활성화하거나 대기 시간을 짧게 설정할 수 있습니다. 또한 사전 설정된 다양한 사운드 스타일이 제공됩니다. 팟캐스트에는 '음성'이 이상적입니다! 헤드폰을 끄는 것을 잊은 적이 있나요? 앱에서 타이머를 설정하면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    따뜻하고 섬세하고 자연스러움. 필립스 사운드 시그니처

    음악부터 팟캐스트에 이르기까지, 이 무선 헤드폰은 여러분이 좋아하는 음향을 최대한 살려줍니다! 필립스 사운드 시그니처에 맞춰 튜닝된 드라이버의 풍부한 중저음으로 따뜻하고 섬세한 사운드를 즐길 수 있습니다.

    강력한 40mm 네오디뮴 드라이버

    강력한 40mm 네오디뮴 드라이버

    스타일리시한 무광 색상

    스타일리시한 무광 색상

    5분 고속 충전으로 3시간 재생 가능

    5분 고속 충전으로 3시간 재생 가능

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      주파수 범위
      20~20,000Hz
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      20mW
      감도
      92dB(1KHz, -10dBFS)
      스피커 직경
      40  mm
      마이크 및 컨트롤
      볼륨 버튼
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      Bluetooth 버전
      5.3
      Bluetooth 프로필
      • HFP
      • A2DP
      • AVRCP
      최대 범위
      최대 10  m
      멀티포인트 연결
      지원 코덱
      SBC

    • 외부 상자

      길이
      23.60  cm
      소비자 패키지 수
      3
      23.00  cm
      총 중량
      1.332  kg
      높이
      30.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 15000 0
      순 중량
      0.67  kg
      용기 중량
      0.662  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      필립스 헤드폰 앱 지원
      펌웨어 업데이트 가능
      컨트롤 유형
      버튼

    • 소비전력

      배터리 개수
      1
      음악 재생 시간
      65  시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      5 mins for 3 hr
      배터리 중량(총)
      10  g
      배터리 용량(헤드폰)
      500  mAh
      배터리 유형(헤드폰)
      리튬 폴리머(내장형)

    • 포장 크기

      높이
      22.4  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      7  cm
      깊이
      26.7  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 15000 3
      총 중량
      0.444  kg
      순 중량
      0.223  kg
      용기 중량
      0.221  kg

    • 제품 규격

      높이
      20.00  cm
      18.50  cm
      깊이
      5.50  cm
      중량
      0.223  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      충전 케이블
      USB-C 케이블(200mm)

    • 디자인

      색상
      화이트
      착용 스타일
      헤드밴드
      접이식 디자인
      평면형/인워드
      이어 커플링 소재
      인조 가죽
      이어 피팅
      오버이어
      이어컵 유형
      밀폐형

    • 통신

      통화용 마이크
      1 mic

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      음성 지원 활성화
      다양한 기능 버튼을 누릅니다
      음성 지원 도움

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