필립스 헤드폰 앱. 맞춤형 사운드 컨트롤

보조 앱을 사용하여 동영상을 시청할 때 다이나믹 중저음을 활성화하거나 대기 시간을 짧게 설정할 수 있습니다. 또한 사전 설정된 다양한 사운드 스타일이 제공됩니다. 팟캐스트에는 '음성'이 이상적입니다! 헤드폰을 끄는 것을 잊은 적이 있나요? 앱에서 타이머를 설정하면 자동으로 전원이 꺼집니다.