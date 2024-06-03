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최고의 편안함, 뛰어난 사운드, 컴팩트한 접이식
이 무선 over-ear 헤드폰을 착용하면 듣는 동안 진정한 편안함을 느낄 수 있습니다. 낮은 볼륨에서도 깊은 저음으로 풍부한 사운드를 즐길 수 있으며 최대 65시간까지 재생할 수 있습니다. 또한 쉽게 접을 수 있어 이동 중에도 컴팩트하게 보관할 수 있습니다.모든 혜택 보기
이 Over-ear 헤드폰은 매일 착용해도 편안함을 느끼도록 디자인되었습니다. 쿠션이 장착된 헤드밴드는 거의 느껴지지 않을 정도로 매우 가볍고 부드러운 이어컵은 각도를 조절할 수 있어 편안하게 착용할 수 있습니다. 각 이어컵에는 메모리 폼이 패딩 처리되어 있어서 착용할수록 그 편안함에 더욱 반하게 될 것입니다.
40mm 드라이버는 뛰어난 사운드를 제공하고 Over-ear 착용으로 적정 수준의 소음이 차단됩니다. 저음을 좋아한다면 필립스 헤드폰 앱에서 다이나믹 중저음을 활성화하여 조용하게 듣는 중에도 좋아하는 음악의 모든 사운드를 즐길 수 있습니다.
이 무선 헤드폰은 최대 65시간 재생이 가능하며 많은 재생 목록을 감상할 수 있습니다. USB-C를 통해 2시간 만에 완충되며, 5분만 충전해도 3시간 동안 음악을 재생할 수 있는 전력을 충분하게 제공합니다.
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치(iOS 또는 Android)에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.
어디든 함께 하세요! 스타일리시한 무광 색상과 접이식 디자인의 이 Over-ear 무선 헤드폰은 어디든 휴대할 수 있습니다. 이어컵이 평평하게 접히고 안쪽으로 회전하여 주머니나 가방에 쉽게 보관할 수 있습니다.
오른쪽 이어컵의 편리한 다기능 버튼으로 통화를 관리하거나 재생 및 볼륨을 조절할 수 있습니다. 동영상이나 영화를 시청하는 경우 전원 버튼을 사용하여 대기 시간을 짧게 설정할 수 있습니다.
보조 앱을 사용하여 동영상을 시청할 때 다이나믹 중저음을 활성화하거나 대기 시간을 짧게 설정할 수 있습니다. 또한 사전 설정된 다양한 사운드 스타일이 제공됩니다. 팟캐스트에는 '음성'이 이상적입니다! 헤드폰을 끄는 것을 잊은 적이 있나요? 앱에서 타이머를 설정하면 자동으로 전원이 꺼집니다.
음악부터 팟캐스트에 이르기까지, 이 무선 헤드폰은 여러분이 좋아하는 음향을 최대한 살려줍니다! 필립스 사운드 시그니처에 맞춰 튜닝된 드라이버의 풍부한 중저음으로 따뜻하고 섬세한 사운드를 즐길 수 있습니다.
강력한 40mm 네오디뮴 드라이버
스타일리시한 무광 색상
5분 고속 충전으로 3시간 재생 가능
사운드
연결
외부 상자
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
통신
음성 지원
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